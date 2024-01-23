Don Jose Ruiz’in yazdığı Şamanın Özgürlüğe Giden Yolu kitabı Kişisel özgürlüğü sağlamaya yönelik Toltek uygulamalarını içeren ve Don Jose Ruiz’in şimdiye kadarki en radikal kitabı sayılan Şamanın Özgürlüğe Giden Yolu, yazarın eski ve yeni tüm okurlarını fazlasıyla heyecanlandıracak bir deneyimi sunuyor.

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Toltek şamanları, amacı dinleyicinin zihnine, sonunda filizlenip yeni ve daha iyi bir yaşam tarzına dönüşebilecek bir bilgi tohumu yerleştirmek olan hikayelerini nesilden nesile aktardılar.

Bu hikayelerde, özgürleşmenin gücünün koşulsuz sevgi olduğu ve bunu anlamanın bizi kendimize ve başkalarına yüklediğimiz olumsuz yargılardan kurtaracağı anlatıldı. Kendinizi ve başkalarını koşulsuz sevme alışkanlığını edindiğinizde hayattaki alışageldik sorunların çoğu ortadan kalkar. En önemlisi, bizi yeterli olmadığımız inancından kurtarır.

Her zaman gelecekte olan, ulaşılamayacak bir mutluluk halinin peşinde koşmak yerine, mutlu olmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye tam burada, şu anda sahip olduğunuzu fark edersiniz. Bu insan hayatının bir rüya olduğu gerçeğine uyanırsınız ve güzel bir şeyin hayalini kurmaya başlarsınız.

Savaş, yoksulluk, çevresel felaketler gezegeni bir yıkım noktasına getirdi. Çoğumuz derinlerde korku içindeyiz, hatta kırgınlık, öfke ve nefretle doluyuz.

Toltek şamanları, antik çağlardan beri bunların kökeninin, zihnimizde ve onların deyimiyle acı çekme bağımlılığımızda bulunabileceğini, ayrıca bu bağımlılıktan kurtulmak veya nihai bedeli ödemek arasında bir seçim yapmamız gerekeceğini anlatıyorlar. Toltek şamanı Don Jose Ruiz’e göre artık zamanı geldi ve bu ancak içinizde mümkün.

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Özgürlüğe giden yol

Şamanın Özgürlüğe Giden Yolu’nda Ruiz, size kişisel özgürlüğünüzü kendinize ve başkalarına yönelik koşulsuz sevgiyle bulmayı, ona sahip çıkmayı ve bunu yaparken acı çekme bağımlılığını kırmayı öğretecek. Böylece dünyada ihtiyaç duyulan değişimi gerçekleştirmenin ilk adımı olarak huzur ve uyum içinde yaşayabileceksiniz.

Kişisel özgürlüğü sağlamaya yönelik Toltek uygulamalarını içeren ve Don Jose Ruiz’in şimdiye kadarki en radikal kitabı sayılan Şamanın Özgürlüğe Giden Yolu, yazarın eski ve yeni tüm okurlarını fazlasıyla heyecanlandıracak bir deneyimi sunuyor.

Yazar Hakkında

Don Jose Ruiz, Kartal Şövalyeleri soyundan bir Nagual’dır (Toltek şamanı) ve Dört Anlaşma’nın yazarı Don Miguel Ruiz’in oğludur. Jose, The Medicine Bag (İlaç Çantası), Şamanların Bilgeliği ve Şamanik Güç Hayvanları kitaplarının yazarıdır. Aynı zamanda Beşinci Anlaşma’nın ortak yazarıdır.

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ergul.tosun@ensonhaber.com