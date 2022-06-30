Dünya Masalları’ nın yeni kitabı: Türk Masalları

Yazar Süleyman Tevfik'in kaleme aldığı Türk Masalları, yazarın nitelikli kaleminin ürünü olmasının yanında, aynı zamanda masal zevkinin nasıl olması gerektiğini biz okurlara gösteriyor.

Süleyman Tevfik’in 1920 senesinde derlediği metinlerin Latin alfabesine aktarılıp sadeleştirilmesiyle okur karşısına çıkan Türk Masalları toplumsal hafızamızdan derin izler taşımasıyla da dikkate değer bir eser olarak öne çıkıyor.

Masallar, Türk kültür hayatının önemli sözlü çalışmalarındandır. Yetişkin, genç, çocuk, hiç farketmeksiizn masalları severiz, dinleriz, okuruz...

Türk Masalları kitabı da bu okuma ihtiyacımıza fazlasıyla cevap veriyor. Gerek fantastik gerekse didaktik unsurlarla bezeli olan Süleyman Tevfik’in derlediği metinleri Merve Köken günümüz Türkçesine aktardı ve sadeleştirdi.





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İnsanlığın ortak mirası: Masallar

Masallar insanlığın ortak mirası, kolektif bilinçdışının ürünüdür. Masalları unutsak da bir yerlerde canlanıp gelir ve bizi mutlu ederler. İşte Süleyman Tevfik’in kaleminden çıkan ve Merve Köken’in Osmanlı Türkçesi aslından aktardığı bu kitap da unutulan masalların dirilip, karşımıza dikildiği bir eser.