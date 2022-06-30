Petrol
112.6
0.13%
Euro
17.4275
0.23%
Dolar
16.6679
0.18%
Altın
972.83
-0.02%
Borsa
2417
0.62%
Bitcoin
324.435
-4.00%
BTXN Coin
6.68
-2.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Dünya Masalları’ nın yeni kitabı: Türk Masalları

    Yazar Süleyman Tevfik'in kaleme aldığı Türk Masalları, yazarın nitelikli kaleminin ürünü olmasının yanında, aynı zamanda masal zevkinin nasıl olması gerektiğini biz okurlara gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Masalları’ nın yeni kitabı: Türk Masalları

    Süleyman Tevfik’in 1920 senesinde derlediği metinlerin Latin alfabesine aktarılıp sadeleştirilmesiyle okur karşısına çıkan Türk Masalları toplumsal hafızamızdan derin izler taşımasıyla da dikkate değer bir eser olarak öne çıkıyor.

    Masallar, Türk kültür hayatının önemli sözlü çalışmalarındandır. Yetişkin, genç, çocuk, hiç farketmeksiizn masalları severiz, dinleriz, okuruz...

    Türk Masalları kitabı da bu okuma ihtiyacımıza fazlasıyla cevap veriyor. Gerek fantastik gerekse didaktik unsurlarla bezeli olan Süleyman Tevfik’in derlediği metinleri Merve Köken günümüz Türkçesine aktardı ve sadeleştirdi.

    Dünya Masalları’ nın yeni kitabı: Türk Masalları #1

    Sayfa: 176

    İnsanlığın ortak mirası: Masallar

    Masallar insanlığın ortak mirası, kolektif bilinçdışının ürünüdür. Masalları unutsak da bir yerlerde canlanıp gelir ve bizi mutlu ederler. İşte Süleyman Tevfik’in kaleminden çıkan ve Merve Köken’in Osmanlı Türkçesi aslından aktardığı bu kitap da unutulan masalların dirilip, karşımıza dikildiği bir eser.


    İlginizi Çekebilir

    Temel Karamollaoğlu'ndan iddialı seçim çıkışı
    Gündem

    Temel Karamollaoğlu'ndan iddialı seçim çıkışı

    Survivor All Star'ın finalisti Adem'in merak edilen nişanlısı ortaya çıktı!
    Medya

    Survivor All Star'ın finalisti Adem'in merak edilen nişanlısı ortaya çıktı!

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir