Dünyada 25 dile çevrilen, çocukların başucu kitabı: Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar

Dünyada 25 dile çevrilen, çocukların başucu kitabı: Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar

Yazar Tina Oziewicz ve Aleksandra Zajac tarafından ortak olarak yazılan, Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar adlı kitap yayınlandığı günden bugüne tam 25 dile çevrildi ve çok sevildi.

Polonya’da yayınlandıktan sonra büyük beğeni toplayıp 25 dile çevrilen bir resimli çocuk kitabını, Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar? adlı kitabı çok seveceksiniz.

Duygularımıza dair hem tatlı hem manidar gerçekler Tina Oziewicz’in şairane dili ve Aleksandra Zajac’ın muzip çizimleriyle birleşiyor; hoş detayları ve düşündüren metaforlarıyla her yaştan bizleri kendi içimizde yolculuğa çıkarıyor.

Duygularla tanıştıran kitap

Cevapları ararken çocukları kendi duygularıyla tanıştırıyor, hissetme ilhamı veriyor; duyguları yargılamadan sunarak onlar hakkında konuşmaya teşvik ediyor.

Bu şairane kitap, içimizdeki duygulara bakmak, onları tanımak ve ailecek onlar hakkında sohbet etmek için harika bir davet.

Duygu yoğunluğu

Hangi duygu yükseklere tırmanıyor, hangisi yerin altına saklanıyor, hangisi bir baloncuğun içinde yaşıyor ve hangisi salyangozlara yardım ediyor? Kaygı, tam olarak neden çekiniyor? Güvenin kurduğu köprüden kimler kimler geçiyor?