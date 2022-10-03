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- Dünyada 25 dile çevrilen, çocukların başucu kitabı: Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar
Dünyada 25 dile çevrilen, çocukların başucu kitabı: Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar
- Haber Merkezi
- 03.10.2022 - 15:02
- Güncelleme : 03.10.2022 - 15:07
Polonya’da yayınlandıktan sonra büyük beğeni toplayıp 25 dile çevrilen bir resimli çocuk kitabını, Kimse Bakmazken Duygular Ne Yapar? adlı kitabı çok seveceksiniz.
Duygularımıza dair hem tatlı hem manidar gerçekler Tina Oziewicz’in şairane dili ve Aleksandra Zajac’ın muzip çizimleriyle birleşiyor; hoş detayları ve düşündüren metaforlarıyla her yaştan bizleri kendi içimizde yolculuğa çıkarıyor.
Duygularla tanıştıran kitap
Cevapları ararken çocukları kendi duygularıyla tanıştırıyor, hissetme ilhamı veriyor; duyguları yargılamadan sunarak onlar hakkında konuşmaya teşvik ediyor.
Bu şairane kitap, içimizdeki duygulara bakmak, onları tanımak ve ailecek onlar hakkında sohbet etmek için harika bir davet.
Duygu yoğunluğu
Hangi duygu yükseklere tırmanıyor, hangisi yerin altına saklanıyor, hangisi bir baloncuğun içinde yaşıyor ve hangisi salyangozlara yardım ediyor? Kaygı, tam olarak neden çekiniyor? Güvenin kurduğu köprüden kimler kimler geçiyor?