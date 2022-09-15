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    Ebeveyn olmak isteyen herkes için sağlıklı beslenme rehberi kitabı

    Prof. Dr. Gökalp Öner'in yazdığı Bu Tariflerle Gebe Kalınır kitabı, ebeveyn olmak isteyen herkes için rehber niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:03
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    Ebeveyn olmak isteyen herkes için sağlıklı beslenme rehberi kitabı

    Çocuk sahibi olacağını öğrendiğimiz insanlara söylediğimiz ilk şey genelde şudur: “Sağlıklı, mutlu olsun, analı babalı büyüsün." Peki, sağlıklı bir çocuğa sahip olmak için çocuk karar döneminde ve hamilelik sürecinde nasıl beslenmek gerekir? Yanıtı bu kitapta...

    Sağlıklı bir bebek oluşumunu sağlayan sağlıklı sperm ve sağlıklı yumurta için gerekli vitaminlerin çoğunu gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız besin maddelerinden alabileceğimizi biliyor muydunuz?

    Ebeveyn olmak isteyen herkes için sağlıklı beslenme rehberi kitabı #1

    Sayfa: 112

    Sağlıklı beslenmek

    Bu Tariflerle Gebe Kalınır; çocuk karar döneminde, aynı zamanda hamilelik sürecinde de rahatlıkla tüketebileceğiniz en zengin vitamin içerikli besinleri ve yemekleri anlatıyor, vitaminler hakkında detaylı bilgiler veriyor ve bu besinleri kullanarak lezzetli ve kolayca hazırlayabileceğiniz tarifleri bir araya getiriyor.

    Çocuk isteminde ve gebelik süreci boyunca bize en çok sorulan sorunun bilimsel tariflerini bu kitapta okuyabilirsiniz.


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