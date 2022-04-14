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    Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor

    Kitap Ayracı editörü son zamanlarda okuduğu, beğendiği kitapları siz okurlara da öneriyor.
    • Özel İçerik
    • 14.04.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 13:48
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    Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor

    Kitap Ayracı sayfası olarak kitabın, kültürün, sanatın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hergün farklı içerik ve konularla kitapla ilgilenen okurlarımızın karşısına çıkıyoruz.

    Editör, son günlerde okuduğu ve çok beğendiği kitapları sizler için hazırladı. Umarım siz de okur ve beğenirsiniz.

    Keyifli okumalar dileriz...

    İşte o kitaplar...

    Ülker Abla

    Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor #1

    Seray Şahiner'in yeni romanı Ülker Abla'yı çok seveceksiniz.

    Sayfa: 150

    Yakın Tarihi Gerçekleri

    Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor #2

    19 ve 20. yüzyıla dair tartışılan, gündemden düşmeyen konulara dair İlber Ortaylı'nın görüşlerini merak edenler için mutlaka okunması gereken bir kitap...

    Sayfa: 354

    Annemin Sesi

    Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor #3

    Bu kitapta PKK terör örgütünün yaşattıklarını okuyacaksınız.

    Sayfa: 392

    Osman

    Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor #4

    Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesi bu roman.

    Sayfa: 504

    Savaş Günlükleri

    Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor #5

    Savaş Günlükleri, savaşın Orwell’in kendi yazın hayatındaki etkilerini ve yıllar sonra kurmaca eserlerinde işleyeceği fikirlerin nasıl bir ortamda şekillendiğini gözler önüne seren bir yapıt, Orwell’in külliyatının önemli bir parçası.

    Sayfa: 176

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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