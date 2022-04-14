- Haberler
- Kitap Haberleri
- Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor
Editör okuduğu, beğendiği 5 kitabı tavsiye ediyor
- Özel İçerik
- 14.04.2022 - 13:19
- Güncelleme : 14.04.2022 - 13:48
Kitap Ayracı sayfası olarak kitabın, kültürün, sanatın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Hergün farklı içerik ve konularla kitapla ilgilenen okurlarımızın karşısına çıkıyoruz.
Editör, son günlerde okuduğu ve çok beğendiği kitapları sizler için hazırladı. Umarım siz de okur ve beğenirsiniz.
Keyifli okumalar dileriz...
İşte o kitaplar...
Ülker Abla
Seray Şahiner'in yeni romanı Ülker Abla'yı çok seveceksiniz.
Sayfa: 150
Yakın Tarihi Gerçekleri
19 ve 20. yüzyıla dair tartışılan, gündemden düşmeyen konulara dair İlber Ortaylı'nın görüşlerini merak edenler için mutlaka okunması gereken bir kitap...
Sayfa: 354
Annemin Sesi
Bu kitapta PKK terör örgütünün yaşattıklarını okuyacaksınız.
Sayfa: 392
Osman
Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesi bu roman.
Sayfa: 504
Savaş Günlükleri
Savaş Günlükleri, savaşın Orwell’in kendi yazın hayatındaki etkilerini ve yıllar sonra kurmaca eserlerinde işleyeceği fikirlerin nasıl bir ortamda şekillendiğini gözler önüne seren bir yapıt, Orwell’in külliyatının önemli bir parçası.
Sayfa: 176
İletişim için:
Kitap@ensonhaber.com.tr