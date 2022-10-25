Eleştirildi diye edebiyata küsen, yazarlığı bırakan bir yazarın portresi: İvan Gonçarov

Eleştirildi diye edebiyata küsen, yazarlığı bırakan bir yazarın portresi: İvan Gonçarov

Büyük Rus yazar İvan Gonçarov, Oblomov gibi çok okunan ve derin etki yaratan romanın yazarıdır. Gonçarov, dönemin edebiyat çevreleri tarafından sert eleştirildiği için edebiyata küstü.

Rus ve dünya edebiyatının dev yazarlarından olan Tolstoy'un bütük özgüsüne mazhar olan İvan Gonçarov'un edebi hayatı kısa sürdü. Kısa sürdü çünkü eleştirildiği için edebiyata küsen bir yazardan bahsediyoruz.

Oblomov romanıyla edebiyat dünyasına sert bir giriş yapan Gonçarov'un Yamaç adlı bir romanı da var ama daha çok Oblomov romanıyla bilinmektedir. Yazar portresinde bu hafta İvan Gonçarov var...

Oblomov romanını okumadıysanız hemen okumanızı öneririz. Zira bu kitap tembellik sanatının eseridir. İvan Gonçarov büyük yazar ve romancı. Bu kitap da onun nitelikli kaleminden çıktı. Roman, yazarın adıyla adeta özdeşleşti ve büyük yankı uyandırdı.

İvan Gonçarov'u daha yakından tanıyalım...

İvan Gonçarov, 18 Haziran 1812 tarihinde Simbirsk’te (bugünkü adıyla Ulyanovsk) geniş ve varlıklı bir tüccar ailede dünyaya geldi. Babasının babası 18. yüzyıl ortasında orduya olan hizmetleri sayesinde toprak sahibi soylu sınıfa yükselmişti; ailenin geri kalanıysa hububat ticaretiyle uğraşmıştı.

Babası Aleksandr İvanoviç, birkaç dönem Simbirsk’e belediye başkanlığı da yapmış saygın bir adamdı; Gonçarov’un biyografilerinde babasının dindar ve hüzünlü, annesi Avdotya Matveyevna’nın ise sert ve disiplinli olduğu yazar.

Babasını erken yaşta kaybettikten sonra başlayan eğitim hayatı, onu aile mesleğinden uzaklaştırarak doğuştan yeteneği olan edebiyata yakınlaştırdı.

Moskova Üniversitesi’nin dilbilim fakültesine girdi ve en yakın arkadaşlarından Rus yazar Mihail Lermontov ile burada tanıştı. Gonçarov’un otuz yılı aşan, pek de parlak denemeyecek bürokrasi kariyeri üç yıl sonra üniversiteden mezun olması ve St. Petersburg’a taşınmasıyla başladı.

Burada samimi olduğu Maykov ailesi ve özellikle Nikolay Maykov, edebiyat çevrelerini tanımasına ve yazmaya başlamasına önayak oldu; ilk öyküsü “Şans Eseri Yanılgı” ailenin özel derleme kitabında çıktı.

Ailenin çocukları olan Apollon şair ve Valeriyan’a eleştirmen Latince ve Rus edebiyatı dersleri veriyordu. Belinski’yle arkadaşlığı sayesinde tasarladığı üçlemenin ilk kitabı Sıradan Bir Hikâye, ona erken gelen bir başarı kazandırdı.

Rus fırkateyni Pallada’nın koramiraline özel kalemlik ettiği seyahat sırasında Uzak Doğu ve Japonya’yı gördü; St. Petersburg’a döndükten sonra izlenimlerini Pallada Fırkateyni: Seyahat Notları adıyla yayınladı.

"Oblomuv'un rüyası..."

Gonçarov, yetişkinlik hayatı boyunca depresyonla ve teşhis edilmemiş zihinsel sorunlarla mücadele etti: Çağdaşı İvan Turgenyev’i intihalle suçlaması da onu ileride münzevi bir hayata götürecek olan paranoyaklığının erken bir işaretiydi. “Oblomov’un Rüyası” öykü halinde yayınlandıktan on yıl sonra Gonçarov’un eklemeleriyle Oblomov adıyla yayınlandı.

Eleştirildi diye edebiyat küsen bir yazar

Bu yıllarda devletin kurduğu sansür heyetine katıldı, ancak bu daireye hizmetleri uzun sürmedi ve 1867 yılında emekli oldu. 1869 yılında yayınlanan Yamaç, üçlemesinin son halkasıydı.

Okurlardan gördüğü ilgiye rağmen eleştirmenlerce beğenilmediğinden Gonçarov’un edebiyattan uzaklaştığı söylenebilir.

Ömrünün son yirmi yılında denemelerini ve anılarını çeşitli yerlere yazdı. 1890 yılında felç geçirdi; ertesi sonbahar yakalandığı zatürreeden sonra 27 Eylül 1891’de hayatını kaybetti.

Slavcılık-Batıcılık

Gonçarov, Aleksandr Nevsky Manastırı’na gömüldü, 1956 yılında külleri Volkovo Mezarlığı’na taşınmıştır. Varlığının neredeyse tamamını, uşağının ölümünden sonra hamiliğini üstlendiği karısı Aleksandra Treygut ve üç çocuğuna bıraktı.

Gonçarov, hiçbir zaman çağdaşlarının Slavcılık-Batıcılık çatışmasına aktif olarak dahil olmadıysa da hayalci gelenekselcilikle aşırı pragmatizm arasında var olan uçurumu kendisinde ve çevresinde görmüş ve bu konuya romanlarında çeşitli açılardan mercek tuttu.