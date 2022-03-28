Empati ve birlik için evrensel çocuk kitabı: Görünmez İp

Empati ve birlik için evrensel çocuk kitabı: Görünmez İp

Yayınlandığı günden beri her yaştan milyonlarca okura ulaşan bu küçük hikâye kitabı, sevdiklerimizle aramızdaki kopmaz bağları anlatırken gezegenin sessiz fısıltısını duymamıza olanak sağlıyor.

Yayınlandığı ülkelerdeki ebeveynler, terapistler, öğretmenler Görünmez İp'in ayrılık, kayıp, ölüm ve yas süreçlerini ve bunlarla baş etme yollarını anlatan çağdaş bir klasik olduğu konusunda hemfikir.

İki çocuğun ve annelerinin hikâyesinin anlatıldığı bu kitapta, çocuklar büyüyüp bilinçlendikçe korkuları ve endişeleri de onlarla birlikte büyümeye başlar.

Bunu fark eden anne, tüm sevdiklerimizle hatta artık yanımızda olmayanlarla bile aramızda kopmaz bağlar olduğunu anlatır onlara.

Bu öykü çocuklara önce inanılmaz gelse de gün geçtikçe bu bağın gücünü hissetmeye ve sorularına cevap aramaya başlarlar: Herkesin görünmez bir ipi var mı? Bu ip ne kadar uzağa ulaşıyor? Hiç kopmaz mı?

ÖNEMLİ MESAJLAR VEREN KİTAP

Görünmez İp, çocukların kolayca anlayabileceği ve kucaklayabileceği yaratıcı bir hikâyeyle yalnızlığın, ayrılığın veya kaybın üstesinden gelmek için çok basit bir yaklaşım sunuyor ve çocukların omuzlarını iklim krizi, pandemi gibi ağır yüklerle dolduran günümüz dünyasına önemli bir mesaj veriyor.





Sayfa: 40

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"Günümüzün zor şartlarında, sevdiklerimizden ayrı olsak da sevginin hepimizi birbirine bağlayan, sonsuz bir bağ olduğuna dair özel bir mesaj veriyor."

Amerikan Pediatristler Akademisi

"Her yaştan çocuk -hatta yetişkinler bile- sevdiklerimizle aramızdaki kopmaz bağların hikâyesini okuduğunda, aradığı huzur ve mutluluğu bulacak."

Ulusal Okul Psikologları Derneği

"Ayrılık anksiyetesi yaşayan tüm çocuklar için harika bir kitap."

Today's Parent



"Empati ve birlik için evrensel bir vizyon… etkileyici."

Kirkus Reviews

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