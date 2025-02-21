Endülüs’ün yaşayan şaheseri, Elhamra’nın benzersiz tarihi: Bir Dünya Harikası Elhamra

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Bir Dünya Harikası Elhamra, yüzyıllar içinde hem tarihi önemi hem de mimari zarafeti ile insanı kendine hayran bırakan Elhamra’nın Müslüman İspanya’nın mirasına dair gerçek bir bakış açısı sunmayı başarıyor.

Yalnızca birkaç sarayı değil kışla, cami, medrese, mesire alanı, hamam ve su arkları gibi farklı mekânları da ihtiva eden bir saray-şehir niteliğe sahip Elhamra Sarayı, tamamlandığı günden beri, İslam’ın Avrupa’daki geçmişini temsil eden en büyük anıt olma özelliğini koruyor.

Her şeyiyle bir masal sarayını andıran bu yapılar topluluğunun yüzyıllara uzanan geçmişi, sanatı ve kültürel mirasa etkileri belge niteliğindeki fotoğraflar eşliğinde eserde okura sunuluyor.

Tarih boyunca çeşitli tahribata maruz kalmasına rağmen dünya çapında bir şöhrete ve bütün İslâm eserleri arasında son derece imtiyazlı bir yere sahip olan Elhamra, Endülüs mimarisinin muazzam güzellikteki taş oymacılığının sütunların, kemerlerin, revakların, duvarlarıyla geçmişe ışık tutuyor.

İç avluları, bahçeleri ve salonları, karmaşık geometrik desenlerle süslenmiş ve çeşitli motiflerle işlenmiş olan yapılar İslam sanatının en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

MİMARİ, RESİM, MÜZİK...

İspanya’nın Endülüs bölgesinin başlıca şehirlerinden biri olan Granada’ya tepeden bakan Elhamra Sarayı’nın inşasının ardındaki sosyal, siyasi arka planı ele alınıp tarihî şahsiyetlerin ve sanatçıların bu inşaya katkıları ve Elhamra’nın edebiyat, mimari, resim, müzik gibi çeşitli alanlarda Batı ve Arap sanatlarına etkisini kitapta konu ediniyor.

Elhamra’yı perilerin, masalların ve çeşitli fantezilerin diyarı olarak gören Oryantalist bakış açısını eleştirerek onu gerçekçi bir biçimde değerlendirmeye çalışan Robert Irwin, bununla birlikte Elhamra’nın tüm bu hikâyelerden azade olamayacağının da vurguluyor.

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UNESCO LİSTESİNDE YER ALIYOR

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Elhamra Sarayı nasıl gezilmelidir? sorusunun cevabını da kitapta ayrıntılı olarak paylaşan yazar, aynı zamanda ziyaret için çeşitli tavsiyelerde bulunuyor.

Ayrıca Irwin, Endülüs Sanatı ve Elhamra Sarayı’na dair ileri okuma yapmak isteyenler için belli başlı kaynak eserleri de ele alıyor. Arap ve İslam kültürü üzerine çok sayıda esere imza atmış İngiliz tarihçi ve romancı Robert Irwin’in uzman rehberliği, “İspanya’nın en iyi korunmuş gizi” olarak nitelendirdiği Elhamra’yı tarihin ve mimarlığın ışığında gezip görmek isteyenler için mükemmel bir fırsat.