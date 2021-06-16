Ernest Hemingway'in kaleminden kedisi Uncle Willie’nin son saatleri

Ernest Hemingway, Küba’daki evi Finca Vigia‘dan dostu Gianfranco Ivancich’e yazdığı 22 Şubat 1953 tarihli mektubunda emektar kedisi Uncle Willie’nin son saatlerinin nasıl geçtiği bahsetmiş.

Yazarların kedi sevgileri malum... Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hemingway de kedisinin son saatlerini yazdığı mektupta dile getirmiş. Ünlü yazarın kedisini anlattığı mektubu sizlere sunuyoruz...

İşte yazarın kaleminden kedisinin son saatleri...

KEDİNİN BAŞINA GELEN KORKUNÇ ŞEY

"Tam sana yazmayı bitirmiş mektubu zarfa yerleştiriyordum ki, Mary aşağı indi ve “Willie’nin başına korkunç bir şey gelmiş” dedi. Hemen dışarı çıktım ve yerde Willie’yi gördüm: Her iki sağ ayağı birden kırılmıştı; birisi kalçasından, diğer diz altından. Üzerinden bir araba geçmiş olmalıydı ya da birisi sopayla vurmuştu. Eve kadar tüm yolu diğer yandaki sağlam ayaklarıyla gelmişti. Kemikler çok yerden kırılmış, yaranın içinde dağılmıştı ve bazı parçalar dışarı fırlamıştı. Ama o yine de mırıldıyor ve onu iyileştirebileceğimden emin görünüyordu."





"BAŞINDAN VURDUM, ACI ÇEKTİĞİNİ SANMAM"

"René’den onun için bir şişe süt getirmesini istedim, René onu kucağına aldı ve okşamaya başladı. Ve biraz sonra Willie sütünü içerken ben onu başından vurdum. Çok acı çektiğini sanmıyorum, sinirleri ezilmişti, bu yüzden bacakları gerçekten acımaya başlamamıştı henüz. Monstruo benim yerime ateş etmek istedi ama bu sorumluluğu kimsenin üstüne yıkamazdım, Willie’nin bir gün kendisini bir başkasının vurduğunu bilme ihtimaline müsaade edemezdim."





"SENİ GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEDİM"

"Seni gerçekten özledim. Uncle Willie’yi özledim. Daha önce de birilerini vurduğum olmuştu ama tanıdığım ve 11 yıldır sevdiğim birisini değil. Hele iki kırık ayağıyla mırıldayan birini hiç değil."

Ergül Tosun

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