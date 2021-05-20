F. Scott Fitzgerald'ın hüsranla biten Hollywood macerası

Başarının zirvesindeyken yaşadığı şatafatlı hayatı maddi sıkıntılar yüzünden geride bırakan F. Scott Fitzgerald, 1930'ların sonunda Hollywood’a yerleşmek zorunda kalmıştı. Sonrası ise hazin...

Amerikalı F. Scott Fitzgerald Muhteşem Gatsby kitabının yazarı. En meşhur karakterleri gibi hem şan şöhret dolu hem de olaylı bir hayat sürdü.

Eşi Zelda’yla Caz Çağı’da sanat kültür dünyasının kalbinde yer aldı ve edebiyatıyla tanınma ayrıcalığına erişti; öte yandan çalkantılı bir evlilik yaşadı, alkolizmle ve maddi sıkıntılarla boğuştu.

Belki de bu sebeplerden ışıklı dünyaların trajedilerini en iyi anlatan yazarlardan biri oldu. Can Yayınları sayfasında Berrak Göçer'ın haberine göre, ünlü yazarın hayatı ve yaşadıkları bir hayli sıra dışı..

Fitzgerald hayat tarzını, dahası şizofreni tanısıyla sık sık kliniğe kaldırılan Zelda’nın tedavisini karşılayabilmek adına ’30’ların sonlarında Hollywood’a yerleşti ve başta MGM’de, sonra da serbest olarak senaristlik yaptı.

Ne yazık ki Fitzgerald batı kıyısında başarı yakalayamadı. Yazdığı 2000 küsur sayfaya rağmen sadece tek bir senaryoda adı geçti.

HOLLYWOOD'A BEL BAĞLAMAK

30’lar gerçekten de Aldoux Huxley, William Faulkner, Raymond Chandler gibi ünlü yazarların paraya sıkıştıklarında kapağı Hollywood’a attıkları bir dönemdi. Çoğunun da şansı yaver gitmedi.





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ESİN KAYNAĞI SENARYOLAR YAZDI

Fitzgerald senaristliğin inceliklerini umursamasa da, içinde bulunduğu dünyayla son derece yakından ilgiliydi. Yazarın Hollywood tecrübeleri, The Pat Hobby Stories (Pat Hobby Öyküleri) ve Son Patron gibi harikulade kitaplara esin kaynağı oldu.

F. Scott Fitzgerald

ALTIN ÇAĞINDA SİNEMANIN GERÇEK YÜZÜ

Altın çağını yaşayan sinema sektörünün gerçek yüzünü ortaya koyduğu Son Patron, Hollywood’la ilgili yazılmış en iyi kitaplardan biri sayılıyor.

Fitzgerald stüdyo sistemine ayak uyduramadı belki ama Hollywood’u incelikli gözlemleri ve vurucu kalemiyle fethettiği su götürmez.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com