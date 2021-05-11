Dünya edebiyatının önemli ismi Franz Kafka yaşarken hiçbir eseri yayınlanmadı tartışması devam ediyor. Peki gerçek öyle mi? Bununla ilgili bir dosya hazırladık, şehir efsanesine son vermek istedik.

Franz Kafka’nın yaşarken hiçbir eserinin yayınlanmadığı, sadece Prag’da ve Almanca konuşan Yahudi azınlık içinde bilindiği, ölümünden sonra tanındığı tezi de bu nedenle çok benimsenmiş. Sorgulanmadan kabul edilmiş.

"Ben ölünce tüm eserlerimi yakın" vasiyetine rağmen arkadaşı Max Brod eserlerini yakmayıp yayınlatmasa Kafka’yı ve eserlerini hiç tanıyamayacağımıza inanılır. Çünkü bu imaj Kafka’ya yakışmıştır ve hiç bilinmezken ölümünden sonra eserleriyle meşhur olmak da her yazar adayının hayal ettiği bir şeydir.

ÇÜRÜTÜLEN TEZ...

Oysa küçük bir araştırma ile bu şehir efsanesinin tam bir uydurma olduğunu anlamamız mümkün. Edebiyat Haber'den yazar Metin Celal'in aktardıklarına göre, hatta hiç beğenmediğimiz Wikipedia’nın Almanca versiyonuna bakmak bile bu önemli bilgiyi öğrenmemiz için yeterli. Orada çok iyi ve ayrıntılı yazılmış bir Kafka maddesi var.

Biz yine de Wikipedia’ya güvenmeyelim ve Kafka adına açılmış resmi sitelere bakalım. Kafka’nın günümüzdeki yayıncısı Fischer Verlag’ın hazırladığı franzkafka.de’ye göre Franz Kafka’nın ilk yayımlanmış eseri Ocak 1908’de Hyperion Dergisi’nin 91-98 sayfalarında yer alan “Bechrahtung” başlıklı nesir parçalarıdır. Kafka 1883 doğumlu, yani 25 yaşında dergide ilk eseri yayınlandığında.

İDDİALARIN AKSİNE YAZARLIK YAŞAMI

Hyperion, iki ayda bir, Franz Blei ve Carl Sternheim tarafından Münih’te yayınlanan ve Hans von Weber Yayınevi’nden 1908 ile 1910 yılları arasında on iki sayı çıkmış, Musil, Rilke, Heinrich Mann gibi ünlü yazarların yazdığı bir edebiyat ve sanat dergisidir.

Yani Kafka, efsanelerde söylendiği gibi Prag’daki Almanca konuşan Yahudi azınlık içinde kalmamış ve Almanya’da önemli bir dergide yazdıklarını yayınlatarak yazarlık yaşamı başlamış.

Daha sonraki yazarlık yaşamı da esas olarak almaya’daki yayınevleri ve dergilerde sürmüş. Yani tüm Almanca konuşan ülkeleri hedeflemiş.

Kafka arkadaşı ve yayıncısı Max Brod ile..

İLK KİTABININ BASKISI

Kafka’nın 1912’de yayınlanan ilk kitabı da ilk yazısıyla aynı adı taşıyor. “Bechrahtung”, 18 kısa düzyazı metninden oluşuyor. Alman yayıncısı Rowohlt, o zamanlar yeni bir yayınevi, şimdiyse Dünya’nın en büyük ve önemli yayınevlerinden. Kafka ilk kitabı yayınlandığında hayatta ve 29 yaşında. Yayınevi sahipleri Kurt Wolff ve Ernst Rowohlt, yeni tanıştıkları Kafka’dan bizzat kitap istemişler.

Yazarın 1912'de yayınlanan kitabının ilk baskısı

DEĞİŞİM YA DA BAŞKALAŞIM

1915’de bizim Başkalaşım ya da Değişim gibi adlarla okuduğumuz, Gregory Samsa’nın böcekleştiği Verwandlung önce Die Weiße Blätter dergisinin Ekim sayısında yayınlanmış ve sonra da kitap olarak ilk baskısı Aralık 1915’te Kurt Wolff’un yayınevinden yayınlanmış. Yine 1915’de Almanya’nın prestijli ödüllerinden Theodor Fontane Sanat ve Edebiyat Ödülü ile ödüllendirilmiş.

Meşhur kitabından bir sayfa

YAYINLANAN SON KİTAP...

1918’de Der Mord Die Neue Dichtung adlı almanakta yayınlanıyor. 1919’da bizim Ceza Kolonisinde adıyla okuduğumuz "In der Strafkolonie" kitap olarak yayınlanıyor. 1920’de kısa öyküler toplamı “Ein Landarzt” Kurt Wolff Verlag’dan çıkıyor. “Ein Hungerkünstler” önce 1922’de Die Neue Rundschau gazetesinde yayınlanmış, sonra da 1924’de üç düzyazı metin eklenerek kitaplaşmış. Bu aynı zamanda Kafka’nın ölümünden önce yayınlanan son kitabı.

Kafka'nın 1922'de yayınlanan son kitabı Ein Hungerkünstler

EFSANELERE İNANMAYA DEVAM MI

Ve biz hâlâ Kafka için söylenen yaşarken hiç tanımamıştı ve hiçbir eseri yayımlanmamıştı diye şehir efsanelerine inanmaya devam ediyoruz.

Ergül Tosun

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