Yazar Frederick Litchfield'in Eşyanın Resimli tarihi kitabı, her şeyin tarihi ve geçmişinin olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Eşyanın Resimli Tarihi; kutsal kitaplardan, medeniyetin en eski zamanlarından Roma'ya, oradan Asya ve Uzak Doğu'ya, Rönesans'a ve Fransız Devrimi'ne kadar uzanan baş döndürücü bir tarih boyunca mobilyalar yolculuğuna çıkarıyor.

Yeni başlayanlar ve meraklıları için bugün evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının; koltuğun, yemek ya da çalışma masasının, döşemelerin ve süslemelerin tarih içindeki değişimine dair tatmin edici bir panorama sunuyor.

EŞYANIN RESİMLİ TARİHİ

İçindeki 400'den fazla çizimle Eşyanın Resimli Tarihi, konuyla ilgisi olsun olmasın her iyi okurun kitaplığında bulundurmaktan büyük keyif alacağı bir kaynak kitap. Mobilyanın tarih içindeki değişimi ve her dönemin hâkim trendleri, dekorasyon modasına yön veren isimler ve akımlar, Litchfield'in kendine özgü üslubuyla bir asırdan fazla bir zaman sonra günümüze Seda Ateş'in özenli çevirisiyle ulaşıyor.

Sayfa: 376

BAŞUCU KİTABI...

Yazarın didaktik olmaktan uzak üslubu ve sözkonusu dönemlerin politik, kültürel ve sosyal hayatındaki değişimleri aktarmaktaki yetkinliği Eşyanın Resimli Tarihi'nin, bugün de konunun meraklıları için bir başucu kitabı olmasının en önemli nedeni.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com