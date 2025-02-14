Frida'ın Kanatları kitabında ikonik ressama dair öyküler

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Frida'nın Kanatları, büyülü gerçekliğin coşkun sularında çağlayan beş ayrı öyküye açılıyor. Sanatın iyileştirici gücüne tutunarak, acılarını resim yaparak sağaltan Frida Kahlo'nun inanılmaz hikâyesini konu alan kitap, popüler kültür endüstrisi tarafından metalaştırılan sanatçının insani yönlerini incelikle yansıtıyor.

Kitap, renkli kişiliği, aykırı karakteri, tutkuları ve arayışlarıyla sanat dünyasının en ikonik figürlerinden birine dönüşen Frida Kahlo'yu daha yakından tanıtmayı hedefliyor.

Çocuk yaşta yakalandığı hastalık, hayatının seyrini değiştiren trajik kaza, Meksikalı Michelangelo olarak anılan ünlü ressam Diego Rivera ile evliliği...

UMUT, YAŞAM VE SEVİNÇLER...

Umut ve yaşam sevinciyle çırpan kanatlar... Renkli kişiliği, aykırı karakteri, tutkuları ve arayışlarıyla sanat dünyasının en ikonik figürlerinden birine dönüşen Frida Kahlo'yu daha yakından tanıtmak arzusuyla hazırlanan kitap, resimlerden öykülere uzanan benzersiz bir düş bahçesine götürüyor okurları.

BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN COŞKUN SULARI

Her biri âdeta bizimle konuşan otoportreleri ve rengârenk resimleriyle yaşama tutunan Frida Kahlo, Asuman Portakal'ın özgün öykülerinde yeniden hayat buluyor.

Kahlo'yu kurgusuna yerleştirip ona ait özgün sözler eşliğinde anlatımını güçlendiren bu çarpıcı eser, sanatçının anısına içten bir saygı duruşu. Bu kitabı okuyanları neler bekliyor? * Sanatçı ile eserleri arasındaki öznel ilişki üzerine düşündürüyor. Sunuş yazısı ve kronolojik olarak verilen yaşam öyküsüyle Frida Kahlo'ya dair merak uyandırıyor.

Eylem Portakal...

Yazar kitabını şöyle anlatıyor;

"GENİŞ BİR ARŞİV OLUŞTURDUM"

“Öncelikle Frida Kahlo’yla ilgili çeşitli kitaplar, eleştirel denemeler ve

sanat tarihi anlatıları okudum. Ressamın çocukluğu, ailesi, eğitimi, dostları, yaşadığı

ülkeler, adına açılan müzeler ve eserlerini toplayan koleksiyonerler hakkında detaylı

bir araştırma yaptım. Yabancı kaynaklardan sanatçının röportajlarını bulup okudum.

Videolarını, katıldığı televizyon programlarını, hakkında yapılmış belgeselleri,

yaşamından esinlenerek çekilmiş filmleri bulup seyrettim, notlar aldım. Edindiğim

yazılı ve görsel kaynakları dosyalayarak geniş bir arşiv oluşturdum.

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"ÖZGÜNLÜĞE SADIK KALDIM"