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    G. Willow Wilson ve Christian Ward'dan Görünmez Krallık

    G. Willow Wilson ve Christian Ward'dan Görünmez Krallık

    Görünmez Krallık, ilk cildiyle bilimkurgu ve çizgi roman sevenler için bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:32
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    Etkileyici görselliği, çarpıcı anlatımı ve eşsiz renkleriyle yepyeni bir deneyim olan Görünmez Krallık, ilk cildiyle bilimkurgu ve çizgi roman sevenler için bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor.

    Başlarda tereddüt edip sonrasında elimden bırakamadığım bir çizgi roman. Hem gözlere hem zihne bir vitamin takviyesi. Harika fikirlerle dolu. İki usta yaratıcı, uçağın rotasını atmosferin dışına çevirmişler. Bu kitabı okumak istersiniz.

    Sadece bilimkurgu hayranları için değil, aynı zamanda sınırları zorlayan hızlı anlatımları seven okurlar için de güzel bir kitap. Aynı anda hem çok yakınınızda hem gözün göremeyeceği kadar uzakta. Tam seveceğim tarzda bir uzay operası.

    G. Willow Wilson ve Christian Ward dan Görünmez Krallık #1

    Sayfa:136

    Severek okuyacaksınız

    Zeki, eğlenceli ve tam anlamıyla nefes kesici. Wilson ve Ward’un Görünmez Krallık’ı, asla terk etmek istemeyeceğiniz bir dünya gibi.


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