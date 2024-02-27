Gazneli Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne Türk saraylarında sosyal yaşama dair kitap Tarihçi yazar Ümit Doğan’ın tüm tartışma ve rivayetlere son verecek, Gazneli Devleti’nden başlayarak Osmanlı Devleti’ne Türk saraylarında içkinin yeri ve önemini resmi belgelerle anlatan kitabı Yıldız Sarayının İçki Defteri ile yeni bir pencere açıyor.

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Sultan II. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı’na alkollü içkilerin girip girmediği veya sultanın kendisinin içki içip içmediği konusunda bugüne kadar yapılan tartışmalar rivayetlere dayanmaktaydı.

Şehzade Osman Ertuğrul Efendi’nin ifadesine dayanarak Abdülhamid’in rom içtiğini iddia edenler olduğu gibi, kızları Ayşe Sultan ve Şadiye Sultan’ın ifadelerine dayanarak sultanın abdestsiz yere basmayacak kadar dindar olduğunu söyleyenler de ortaya çıkmıştı.

Pek çok tartışmayı ve linci beraberinde getiren Türk Tarih Kurumu eski başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun paylaştığı tek sayfalık belgede “Valide Sultan Tarafından Satın Alınması İstenen Yiyecekler ve İçecekler” başlığı altında Yıldız Sarayı’na sipariş edilen içkilerin listesi yer alıyordu.

Tarihçi yazar Ümit Doğan tartışmalara son verecek ve itiraz kabul etmeyecek nitelikte olan belgenin tamamına yer verdiği kitabında 1883-1885 yılları arasında Yıldız Sarayı’na sipariş edilen içkilerin kaydedildiği 164 sayfadan oluşan bir defteri okurun bilgisine sunuyor.

Türk-İslam toplumlarında şarap

Alkollü içeceklerin yapımı ve tüketilmesinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Alkollü içeceklerin pek çok hükümdarın sofrasında ve işret meclisi denilen eğlence toplantılarında önemli bir yere sahip olduğu kaynaklarda görülmektedir.

Alkollü içecekler arasında şüphesiz ki en çok tercih edilen, şarap olmuştur. Şarap, Türk-İslam devletlerinin saraylarında epey ilgi görmüştür.

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Türk saraylarında içkinin önemi

Gazneli Devleti’nden başlayarak Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar Türk saraylarında içkinin yerini ve önemini kaynaklarla anlatan bu kitapta, Sultan Abdülhamid’in içki içip içmediği konusundaki tartışmalara, Yıldız Sarayı’na sipariş edilen içkilerin kayıt defterine ve defterin yeni harflere çevrilmiş tam metnine de yer verilmiştir.

Rehber niteliğinde kitap

Osmanlı Arşivi Yıldız Evrakı’nda bulunan Saraya Alınan İçkilerin Kayıt Defteri Sultan II. Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı’na alkollü içeceklerin girip girmediği veya sultanın kendisinin içki içip içmediği konusunda bugüne kadar yapılan tartışmalara nokta koyacak niteliktedir.

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