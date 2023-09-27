Genç bir kızın ekseninde dönen eşsiz, dokunaklı bir roman: Boşluğun Çığlığı Ayşen Peren bir ilk romanla okurlarının karşısında. Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan Boşluğun Çığlığı, hem iyi bir eser okumanın hazzını arayanlara hem de gerçek sevginin ne olduğunu sorgulayanlara adeta beni oku diyor.

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Babasının dev kütüphanesinde önce okuma tutkusu kazanan Ayşen Peren, yıllar içinde bu tutkusuna yazmayı da ekledi. Kalemle kurduğu dostluk yıllar içinde artan Peren’in, pek çok kolektif kitapta ve dergide öyküleri yayınlandı.

Çeşitli vakıf ve derneklerde eğitim gönüllüsü olarak çalışırken de yazma tutkusunu hep canlı tuttu. İlk romanı Boşluğun Çığlığı, işte böyle bir tutkunun eseri olarak yayınlandı.

Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan eser, nadir görülen psikolojik bir rahatsızlığın etkilediği yaşamları mercek altına alıyor.

Ayşen Peren, hatırlanamayan bir geçmişin yarattığı boşluk duygusunu ve kimliksizliğin neden olduğu etkileri karakterler üzerinden çarpıcı bir biçimde işliyor.

Hafızasını kaybeden bir adam...

Hafızasını kaybetmiş bir adam, kocasını arayan bir kadın ve gençliğin ışıltısıyla parlayan cıvıl cıvıl bir genç kız.

Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan bir adamla karşılaşan Laden, her şeye rağmen sevdiği adamla bir gelecek kurmak ister. Bir tarafta ise onu deliler gibi seven ve arayan karısı Hale vardır. Günün birinde adamın hafızası yerine gelir.

İyi de kimi seçecektir?

Pandoranın kutusu

Geçmişini mi yoksa şimdisini mi? Pandoranın kutusu açılmış ve içindeki her şey etrafa saçılmış gibi bir duygu. Bunları toplaması gerektiğini düşünen iki kadın ve ne yapacağını bilmez bir adam. Boşluğun Çığlığı, Ayşen Peren’in eşsiz üslubuyla nefes kesen bir romana dönüşüyor.

Okuru bol olsun…

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