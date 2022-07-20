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    George Orwell'in cümlelerle kurulu dünyasını çizgilere taşıyan uyarlama

    Xavier Coste'un 2021 Albert Uderzo ödüllü grafik romanı, dünya edebiyatının en ünlü başyapıtlarından birini görsel dünyaya taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:26
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    George Orwell'in cümlelerle kurulu dünyasını çizgilere taşıyan uyarlama

    Soğuk Savaş sonrası Okyanusya. Kameralar, casuslar, komşular ve düşünce polisleri tarafından sürekli izlenen Winston Smith, bildiği dünyada bir şeylerin yolunda gitmediğini, gerçeğin kasten çarpıtıldığını hissetmeye başlar.

    Zihnindeki sesler dinmek bilmez bir hal alınca kendini bir anlam arayışının içinde bulur. İşte o sırada Julia'yla tanışır...

    Xavier Coste'un etkileyici ve çağdaş çizgileriyle hayat bulan Orwell'in kült distopyası şimdi her zamankinden çok daha ürpertici.

    George Orwell in cümlelerle kurulu dünyasını çizgilere taşıyan uyarlama #1

    "İmkansızı başarmış"

    "Xavier Coste, bu distopya klasiğini muhteşem bir şekilde çizgi romana uyarlayarak imkânsızı başarmış." CANAL BD


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