Petrol
96.75
-0.03%
Euro
18.3163
0.41%
Dolar
17.9637
0.20%
Altın
1.024
0.68%
Borsa
2723
1.44%
Bitcoin
412.433
-1.34%
BTXN Coin
8.51
-6.48%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 22 C

    Gökhan Dağıstanlı'dan aşka dair yalın sözler: Kokunun İzi

    Gökhan Dağıstanlı’nın kaleme aldığı Kokunun İzi, aşka dair yalın sözler barındıran mektupların ve duygularla örülü hikâyelerin izinde geziyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökhan Dağıstanlı'dan aşka dair yalın sözler: Kokunun İzi

    Kokunun İzi”, aşksızlıktan harap olan bir dünyada, bir nebzede olsa aşkı ve sevgiyi hatırlatabilmeyi amaçlıyor. Gökhan Dağıstanlı, yalnızlığın ortasındaki insanın, belki de sevmeyi yanlış anlamanın ızdırabını yaşadığını anlatırken, sevdiğinin gözleriyle yeniden bir kurulan bir hayatın izleri sürülüyor.

    Kokunun İzi, hayatın olumsuz yanları içerisinde çoğu zaman hak ettiği değeri bulamayan ve ıskalanan aşka ve aşkın sözcükleriyle kurulan sevgiliye mektuplara dokunuyor. Gökhan Dağıstanlı, üçüncü kitabı olan Kokunun İzi'nde yaşamın anlamını sevgide arayarak, okurlarına da bu en yüce duygunun hikayelerini anlatıyor.

    Gökhan Dağıstanlı’dan aşka dair, yalın ama sözün duygu yüküyle dopdolu mektuplar, hikayeler...

    Gökhan Dağıstanlı dan aşka dair yalın sözler: Kokunun İzi #1

    Sayfa: 108

    Kitaptan

    "Bütün ilişkilerde bir gün yalnız kalındı. Hayır, ayrılığı kastetmiyorum. Belki yabancılaşma, belki tükeniş, belki kanıksama… Bir gün geldi, her evde boş gözlerle uzaklara dalındı. Ya aşktan kalan yetmedi ya aşksızlık hali fazla geldi. Mesafeler açıldı günün birinde her evde. Düpedüz çoklu bir yalnızlığı anlatıyorum. Kimsenin kimseye derman olamadığı, varlığın ancak kendine yettiği bir yalnızlıktan bahsediyorum. Bu da sevgiye dahildi belki ya da biz sevmeyi hep yanlış anlamıştık. Bilmiyorum.”


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Fenerbahçe bir kez daha Sörloth'u istiyor
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe bir kez daha Sörloth'u istiyor

    Görüş Bildir