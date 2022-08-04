Gökhan Dağıstanlı'dan aşka dair yalın sözler: Kokunun İzi

Gökhan Dağıstanlı’nın kaleme aldığı Kokunun İzi, aşka dair yalın sözler barındıran mektupların ve duygularla örülü hikâyelerin izinde geziyor.

Kokunun İzi”, aşksızlıktan harap olan bir dünyada, bir nebzede olsa aşkı ve sevgiyi hatırlatabilmeyi amaçlıyor. Gökhan Dağıstanlı, yalnızlığın ortasındaki insanın, belki de sevmeyi yanlış anlamanın ızdırabını yaşadığını anlatırken, sevdiğinin gözleriyle yeniden bir kurulan bir hayatın izleri sürülüyor.

Kokunun İzi, hayatın olumsuz yanları içerisinde çoğu zaman hak ettiği değeri bulamayan ve ıskalanan aşka ve aşkın sözcükleriyle kurulan sevgiliye mektuplara dokunuyor. Gökhan Dağıstanlı, üçüncü kitabı olan Kokunun İzi'nde yaşamın anlamını sevgide arayarak, okurlarına da bu en yüce duygunun hikayelerini anlatıyor.

Gökhan Dağıstanlı’dan aşka dair, yalın ama sözün duygu yüküyle dopdolu mektuplar, hikayeler...





Sayfa: 108

Kitaptan

"Bütün ilişkilerde bir gün yalnız kalındı. Hayır, ayrılığı kastetmiyorum. Belki yabancılaşma, belki tükeniş, belki kanıksama… Bir gün geldi, her evde boş gözlerle uzaklara dalındı. Ya aşktan kalan yetmedi ya aşksızlık hali fazla geldi. Mesafeler açıldı günün birinde her evde. Düpedüz çoklu bir yalnızlığı anlatıyorum. Kimsenin kimseye derman olamadığı, varlığın ancak kendine yettiği bir yalnızlıktan bahsediyorum. Bu da sevgiye dahildi belki ya da biz sevmeyi hep yanlış anlamıştık. Bilmiyorum.”

