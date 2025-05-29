Göklerde yazılmış bir hayat hikayesi: Gökçen

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Gökçen, çocuk yaşta Atatürk ile tanışmasının ardından onun manevi kızı olarak Çankaya Köşkü’ne uzanan hayat yolculuğunu, eğitim sürecini ve Türk havacılığındaki öncü rolünü mercek altına alıyor.

Gökçen’in bir çocuğun cesaretiyle çıktığı bu yolda, önce Paris’te aldığı eğitimle kültürel gelişimini tamamlaması, ardından Türkkuşu’nda başlayan göklerle tanışması, roman boyunca güçlü bir anlatım ve dönemin ruhunu yansıtan detaylarla okura aktarılıyor.

Bu roman yalnızca bireysel bir başarı öyküsünü değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini, Atatürk’ün kadına biçtiği değeri ve modern Türkiye’nin inşasında rol alan bir genç kadının gözünden tarihsel bir kesiti de sunuyor.

Gülşah Çeliker, okura Cumhuriyet ideallerinin bir insan yaşamında nasıl vücut bulduğunu hissettirirken, kadının toplumdaki yerini yeniden düşünmeye de davet ediyor.

Raflarda yerini alan bu eser, Sabiha Gökçen’in hayatına dair geniş araştırmalar ve birebir röportajlara dayanması, tarihsel doğruluğu ve duygu yoğunluğu ile dikkat çekerken genç kuşaklara ilham verecek, geçmişin izini bugüne taşıyacak güçlü bir okuma deneyimi sunuyor.

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SABİHA GÖKÇEN’İN İLHAM VEREN HAYATI...

Savaşların, inkılapların ve değişimin tam ortasında büyüyen bir kız çocuğunun, Atatürk’ün kızının, Türkiye’nin gökyüzüne açılan ilk kadın savaş pilotu olma yolculuğu... Sabiha Gökçen, yalnızca bir Cumhuriyet kadını değil; çağının ötesinde bir cesaret, azim ve vizyon örneğidir.

Gülşah Çeliker, yıllara yayılan araştırmalarından ve Sabiha Gökçen’in bizzat kendisiyle yaptığı özel röportajlardan derlediği bu biyografik romanda, Gökçen’in Atatürk ile ilk karşılaşmasından Çankaya Köşkü’nde başlayan hayatına, ulusal ve uluslararası başarılara uzanan ilham dolu yolculuğunu gözler önüne seriyor.

"GÖKYÜZÜ SADECE ERKEKLERE AİT DEĞİL"

Sadece bir biyografi değil; aynı zamanda Cumhuriyet’in idealist ruhunu, Atatürk’ün eğitim ve kadın vizyonunu yansıtan eşsiz bir tanıklık... “Gökyüzü sadece erkeklere ait değil...” diyerek tarihe adını yazdıran bir öncünün, genç nesillere bırakılmış en değerli mirası...

“Hatta gün gelecek insanoğlu uzaya gidecek, başka dünyalara gidecek, Ay’ı ve benzeri gezegenleri bile fethedecek...”

Mustafa Kemal Atatürk

Modern Türk kadınının yükselişi gökyüzünde başlar.

Ve bu yükselişin adı: Sabiha Gökçen...