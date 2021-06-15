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    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar

    Güzel havalarda kendimizi artık dışarı atıyoruz. Deniz kenarında suyun dalgaların sesini dinleyerek okuyabileceiğiniz bazı kitaplardan derleme...
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 13:21
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    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar

    Denizi ve sahilleri seviyoruz; uzun yaz gecelerinde arkadaş sohbetleri içilen çaylar, kahveler ve okunan kitaplar...

    Bu yaz her ne kadar sıkıntılı geçse de eski güzel günlere kavuşacağımız zamanlar da yakın. Bunun için deniz kenarında kitap okumayı seviyoruz. Kitap Ayracı olarak sizin bu isteğinizi bildiğimiz için sizler için bazı kitaplardan bir öneri listesi hazırladık...

    Evet, kitap okumanın yeri ve zamanı olmaz; ancak biliyorsunuz ki deniz kenarında kitap okumanın tadı bambaşka oluyor... Bu yaz sahilde okuyabileceğiniz sürükleyici kitapları sizin için derlerdik.

    Buyurun...

    Ben Kirke, Madeline Miller

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 408

    PR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En İyi Kitabı seçilen “Ben Kirke”, dikkat çekici hikayesiyle okuyucuyu Kirke’nin yaptığı bir büyü gibi etkisi altına alıyor.

    Yaşlı Adam ve Deniz

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #2

    Ernest Hemingway’in ölümsüz eserlerinden Yaşlı Adam ve Deniz, akıcı anlatımı ve naif betimlemeleriyle okuyucusunu çok kısa bir sürede içine alıp hikayesiyle sürüklüyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 136

    Veba Geceleri

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #3

    Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 544

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #4

    Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 140

    Kayıp Tanrılar Ülkesi

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #5

    Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 504

    Söylenmemiş Sözler

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #6

    İclal Aydın'dan yeni roman...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 416

    Konuşamadığımız Ne Varsa

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #7

    Arda Erel, toplumu var eden dille ve hem ayrıştırmayı hem de birleştirmeyi başarabilen kelimelerle zamanın kaydını tutuyor. Aşk ve toplum üzerine yazdığı denemelerle tüm okurlarını konuşmaya, duvarları yıkarak aynı gökyüzünün altında buluşmaya davet ediyor...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 232

    An ve Sızı

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #8

    Sevgili Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı'da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 168

    Kaçış ve Balıkçı

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #9

    Yaşamım boyunca faydalı bir şey yapmak istediğimde, kendime bakıp ben yapamam dediğim çok zaman oldu. Ama kararlıydım...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 126

    Miras

    Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar #10

    Bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikâyesi anlatıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 309

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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