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- Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar
Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 13:21
Denizi ve sahilleri seviyoruz; uzun yaz gecelerinde arkadaş sohbetleri içilen çaylar, kahveler ve okunan kitaplar...
Bu yaz her ne kadar sıkıntılı geçse de eski güzel günlere kavuşacağımız zamanlar da yakın. Bunun için deniz kenarında kitap okumayı seviyoruz. Kitap Ayracı olarak sizin bu isteğinizi bildiğimiz için sizler için bazı kitaplardan bir öneri listesi hazırladık...
Evet, kitap okumanın yeri ve zamanı olmaz; ancak biliyorsunuz ki deniz kenarında kitap okumanın tadı bambaşka oluyor... Bu yaz sahilde okuyabileceğiniz sürükleyici kitapları sizin için derlerdik.
Buyurun...
Ben Kirke, Madeline Miller
Sayfa: 408
PR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En İyi Kitabı seçilen “Ben Kirke”, dikkat çekici hikayesiyle okuyucuyu Kirke’nin yaptığı bir büyü gibi etkisi altına alıyor.
Yaşlı Adam ve Deniz
Ernest Hemingway’in ölümsüz eserlerinden Yaşlı Adam ve Deniz, akıcı anlatımı ve naif betimlemeleriyle okuyucusunu çok kısa bir sürede içine alıp hikayesiyle sürüklüyor.
Sayfa: 136
Veba Geceleri
Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.
Sayfa: 544
Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.
Sayfa: 140
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman...
Sayfa: 504
Söylenmemiş Sözler
İclal Aydın'dan yeni roman...
Sayfa: 416
Konuşamadığımız Ne Varsa
Arda Erel, toplumu var eden dille ve hem ayrıştırmayı hem de birleştirmeyi başarabilen kelimelerle zamanın kaydını tutuyor. Aşk ve toplum üzerine yazdığı denemelerle tüm okurlarını konuşmaya, duvarları yıkarak aynı gökyüzünün altında buluşmaya davet ediyor...
Sayfa: 232
An ve Sızı
Sevgili Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı'da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor.
Sayfa: 168
Kaçış ve Balıkçı
Yaşamım boyunca faydalı bir şey yapmak istediğimde, kendime bakıp ben yapamam dediğim çok zaman oldu. Ama kararlıydım...
Sayfa: 126
Miras
Bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikâyesi anlatıyor.
Sayfa: 309
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com