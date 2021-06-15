Güzel havalarda deniz kenarında okuyabileceğiniz kitaplar

Güzel havalarda kendimizi artık dışarı atıyoruz. Deniz kenarında suyun dalgaların sesini dinleyerek okuyabileceiğiniz bazı kitaplardan derleme...

Denizi ve sahilleri seviyoruz; uzun yaz gecelerinde arkadaş sohbetleri içilen çaylar, kahveler ve okunan kitaplar...

Bu yaz her ne kadar sıkıntılı geçse de eski güzel günlere kavuşacağımız zamanlar da yakın. Bunun için deniz kenarında kitap okumayı seviyoruz. Kitap Ayracı olarak sizin bu isteğinizi bildiğimiz için sizler için bazı kitaplardan bir öneri listesi hazırladık...

Evet, kitap okumanın yeri ve zamanı olmaz; ancak biliyorsunuz ki deniz kenarında kitap okumanın tadı bambaşka oluyor... Bu yaz sahilde okuyabileceğiniz sürükleyici kitapları sizin için derlerdik.

Buyurun...

Ben Kirke, Madeline Miller





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Sayfa: 408

PR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En İyi Kitabı seçilen “Ben Kirke”, dikkat çekici hikayesiyle okuyucuyu Kirke’nin yaptığı bir büyü gibi etkisi altına alıyor.

Yaşlı Adam ve Deniz

Ernest Hemingway’in ölümsüz eserlerinden Yaşlı Adam ve Deniz, akıcı anlatımı ve naif betimlemeleriyle okuyucusunu çok kısa bir sürede içine alıp hikayesiyle sürüklüyor.

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Sayfa: 136

Veba Geceleri

Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor.

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Sayfa: 544

Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor.

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Sayfa: 140

Kayıp Tanrılar Ülkesi





Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman...

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Sayfa: 504

Söylenmemiş Sözler

İclal Aydın'dan yeni roman...

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Sayfa: 416

Konuşamadığımız Ne Varsa

Arda Erel, toplumu var eden dille ve hem ayrıştırmayı hem de birleştirmeyi başarabilen kelimelerle zamanın kaydını tutuyor. Aşk ve toplum üzerine yazdığı denemelerle tüm okurlarını konuşmaya, duvarları yıkarak aynı gökyüzünün altında buluşmaya davet ediyor...

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Sayfa: 232

An ve Sızı

Sevgili Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı'da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor.

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Sayfa: 168

Kaçış ve Balıkçı





Yaşamım boyunca faydalı bir şey yapmak istediğimde, kendime bakıp ben yapamam dediğim çok zaman oldu. Ama kararlıydım...

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Sayfa: 126

Miras

Bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikâyesi anlatıyor.

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Sayfa: 309

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com