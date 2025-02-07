Hafta sonu için yeni okumalar

Ergül Tosun

Kitapseverlere yine güzel kitaplardan oluşan bir okuma listesi hazırladık. Ne okuyacağına henüz karar veremeyen okurlar için hazırladığımız okuma önerileriyle baş başa bırakıyoruz.

İyi okumalar diliyoruz...

ASKER İLE DENİZCİ

Sayfa: 176

Claire Kilroy sıra dışı romanı Asker ile Denizci'de, yeni doğan bebeğine duyduğu şiddetli sevginin kimlik duygusundaki sarsıcı değişimle çatıştığı unutulmaz bir kadın karakter yaratıyor.

MAIMONIDES

Sayfa: 184

Manguel, Yahudi inancını keskin gözlem gücü, yaratıcılık ve akılla harmanlayan bu ilginç düşünürü yaşamından yapıtlarına, etkilediği Levinas, Derrida, Kafka gibi çağdaş yazar ve filozoflara kadar ayrıntılı biçimde ele alarak günümüz okuruna yeniden tanıtıyor.

YABAN ÖRDEĞİ

Sayfa: 120

Okurları bu sorularla karşı karşıya bırakan Yaban Ördeği, ilk sahnelendiği 1885 yılından bu yana modern tiyatronun zirvelerinden biri olmakla kalmadı, Theodor Adorno’nun Ahlak Felsefesinin Sorunları adlı yapıtında bir bölüme konu oldu, Thomas Bernhard’ın Odun Kesmek ve Dag Solstad’nın Mahcubiyet ve Haysiyet romanlarında okurların karşısına çıktı. Ibsen’in trajikomik başyapıtı, Norveççe aslından yapılmış ilk çevirisiyle Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisinde.

OSMANLI BAROKU

Sayfa: 368

Osmanlı Baroku, Osmanlı mimarisinde daha önce önemsenmemiş ve günümüz uzman çevrelerinde yanlış anlaşılmış bu önemli üslup değişikliğine incelikli bir bakışı benimsiyor. Ünver Rüstem, alternatif ve son derece özgün bir perspektifle konuyu cesurca yeniden gündeme getiriyor.

BİZİM ÇIKMAZ SOKAĞIMIZ

Sayfa: 40

Doğan Gündüz’ün yazdığı Bizim Çıkmaz Sokağımız’a Özge Tığlı Taşlı resimleriyle eşlik ediyor.