Hafta sonu okumaları için beş öneri kitap; seç, beğen oku Bir haftayı daha geride bıraktık. Umarım kitap okuma açısından sizler için verimli geçmiştir. Elinizdeki kitabı okuyup bitirdiyseniz hiç üzülmeyin; çünkü yeni okuma listesi hazırladık.

Ergül Tosun

Havalar serinledi, sonbaharda kitap okumanın keyfi de bir başka. Sararan yaprakların eşliğinde hafta sonu kitap okumaya ne dersiniz? Cevabınız evet ise o zaman sizler için hazırladığımız beş okuma önerisinden oluşan kitaplara bakmaya devam ediyoruz.

Şimdiden iyi tatiller ve iyi okumalar...

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Ahmet Ümit'ten harika bir polisiye roman: Yırtıcı Kuşlar Zamanı.

Sayfa: 448

BAŞKANIN KEDİSİ

Bu kitap 20 dile çevrilmiştir. Çok sesli, çok dilli, çok kültürlü bir kıyı kenti olan Sohumi’nin sembolü haline gelmiş, yaptıkları dilden dile aktarılan bir yöneticinin anıları eşliğinde bir şehre güzellemedir bu kitap. Ya da o şehre yakılan ağıt…

Sayfa: 230

RÜZGARLAR HEP GENÇTİR

Sayfa: 160

Romanlarında bu topraklara dair unutulmaz hikâyeler anlatan usta yazar, bu sefer kendi yaşamından sayfalarla çıkıyor okurun karşısına. Hayal kurmanın, dostluğun, dayanışmanın ve sevdanın yüküyle dolup taşan bir hayattan sayfalar.

DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

Sayfa: 264

Dostlar Beni Hatırlasın, Âşık Veysel’in tüm şiirlerini içeriyor olması bakımından oldukça önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Bu kitap vesilesi ile İnkılâp Kitabevi olarak ölümsüz ustanın hatırasını yaşatmanın gururunu yaşıyor, onu saygı ve özlemle anıyoruz.

PRODÜKTÖR

Sayfa: 680

Türk sineması ve Yeşilçam'ın Kapıcılar Kralı, Muhsin Bey, Umut, Hazal, Yılanı Öldürseler ve Bir Çirkin Adam gibi başyapıt niteliğindeki yapımları başta olmak üzere pek çok önemli filmin yapımcısı olarak tanınan Abdurrahman Keskiner'in hayat ve sanat yolculuğu...

ergul.tosun@ensonhaber.com