Hayatı zorluklarla geçen bir kadının romanı: Acıların Kadını-Bergen

Yavuz Hakan Tok'un kaleme aldığı Berken: Acıların Kadını, usta şarkıcının hayatını mercek atına alıyor.

Bergen, Türk müziğinin adeta ikonu ve sevilen ismi. Şarkıları hala dilden dile dolaşıyor. Onun şarkılarında acılar, sevinçler ve tükenmişlik var. Hayatı hep zorluklarla geçti. Dövüldü, şiddet gördü, Yavuz Hakan Tok, yıllardır süren araştırmalarını kitaplaştırdı ve ortaya Bergen romanı çıktı. Bu romanla ünlü şarkıcı hakkında bilinmeyen pek çok ayrıntıyı fark edeceksiniz.

Bu trajik hayat hikâyesini, şimdi sizin yapacağınız gibi okumadım ben; bir kısmına bizzat şahit oldum. Sevgili teyzemin vefatından sonra ailem, anneannemin isteğiyle kederini yüreğine gömdü.

"SUSULMASI GEREKİYORDU"

Onlara göre her şey bitmişti ve artık herkes susmalıydı. Yapılacak her haberin, konuşulacak her sözün teyzemi kabrinde rahatsız edeceğine inanıyorlardı. Hiç olmazsa kabrinde rahat etmesi için artık sonsuza dek susulması gerekiyordu.

Sayfa: 416

BİR BERGEN ROMANI

Yavuz Hakan Tok'un araştırmaları, kalemi, yüreği sayesinde herkes teyzemle ilgili bilinmeyenleri öğrenebilecek ve asıl o zaman teyzem kabrinde rahat uyuyacak. Onun adına ölümsüz bir şey yapılmalıydı ve o da bu romandı.