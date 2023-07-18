Hayatın içinden bize tanıdık gelen, Kader Tatil Yapmaz adlı öykü kitabı Yazar Ertuğrul Önen yeni kitabı olan Kader Tatil Yapmaz adlı öykü kitabında okurlarına yepyeni bir okuma sunuyor. Kitapta birbirinden ilginç ve okunası öyküler mevcut.

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Kader Tatil Yapmaz bir öykü kitabı, her öykü farklı bir konuyu işliyor ama ortak tema kader. Kaderin kaçınılmaz olduğu her öyküde işleniyor.

O. Ertuğrul Önen, engin hayat tecrübesinden damıtarak yazdığı hikâyelerde her gün karşımıza çıkabilecek farklı ve bir o kadar da tanıdık çehreleri resmederken kaderin herkesin hayatında nasıl bir rol oynayabileceğini de incelikle gösteriyor.

Emekli Memduh Huzuru Buldu:

Yılların yorgunluğunu omuzlarında taşıyan üst düzey bakanlık emeklisi Memduh’un emeklilik yıllarında bir Karadeniz köyünde huzuru bulma çabasının bir HES inşaatıyla nasıl bir hazin sona erdiğinin öyküsü.,

Kasabanın Delisi:

Kasabanın delisi olarak görülen bir adamın trajik hikayesi kadar onun ermişlik payesine ulaşmasının anlatımı. Talih Kuşu: Berber Rasim’in şahsında ülkemiz siyaset yaşantısından sunulan bir kesit.

Kim Şeytan Kim Melek:

Aşksız bir evliliğin neticesinde gerçekleşen bir cinayetin öyküsü. Bıçaklanarak ölen kadının katili kim? Kocası mı, âşığı mı, yoksa komşusu mu?

Kader Tatil Yapmaz:

İşten çıkarılan dürüst bir muhasebecinin tatilde dolandırılmasının ve kaderin oynadığı oyunların hikâyesi.

Kabadayı:

Kasabayı haraca kesen, halkın korkulu rüyası bir kabadayının kasabaya yeni atanan bir beden eğitimi öğretmeni ile karşılaşmasının ibretlik hikayesi.

Başkasına Kuyu Kazan, Kendi Düşer İçine:

Hayatı boyunca dolandırıcılık yapan bir adamın siyasete girmesi, yükselmesi, etrafındaki insanlara kurduğu tuzaklar ve nihayetinde nasıl yakalandığı anlatılıyor.

Deniz Yağmura Kavuştu:

Bir irticai grubun ağına yakalanarak beyni yıkanan bir gencin uzun yılların ardından sevdiğine kavuşma çabalarının içli öyküsü.

Baba, Oğul, Torun:

Ege’de büyük zeytinliklere ve bağlara sahip varlıklı bir ailenin üç kuşağının umulmadık başarılar ve beklenmeyen hüsranlarla dolu ilginç ve bir o kadar hazin yaşanmışlıkları anlatılıyor.

İntikam Soğuk Yenen Bir Yemektir: Arkadaşlarını sırtından vurup onlara tuzak kuran bir gencin yıllar sonra nasıl alt edildiği anlatılıyor.

Kime Niyet Kime Kısmet: Sevdiği kadını yıllar sonra hiç beklemediği bir yerde ve umulmayan bir biçimde bulan bir adamın hikâyesi.

O, Borcunu Ödedi: Türkiye’ye çağ atlatacak bir buluşun peşindeki adamın, onun önünü açmaya çalışan bir sanayicinin ve ona engel olmak isteyen dahili ve harici bedhahların öyküsü.