Heinrich von Kleist'in komedya türündeki oyunu: Kırık Testi

Alman yazar Heinrich von Kleist'in yayınlandığında en çok sahneye konulan oyunu Kırık Testi, yazarın komedya türündeki eseridir.

Heinrich von Kleist, Alman edebiyatının en önemli yazarlarındandır. Tiyatro oyunları, şiirler ve öyküler yazdı. Kant’ı okuduktan sonra bilginin değerinden kuşkuya düştü, akla değil duyguya güvenmeyi tercih etti. Akıl ile duygu arasında süren zıtlık, eserlerinin özünü oluşturdu.

Öykülerinde insanların ve doğanın zorbalığı karşısında kendilerini tüketircesine bütün güçlerini harcayan kişileri konu aldı. Eserlerinde titizlikle seçilmiş sözcüklerle örülü güçlü ifadeler kullandı.

Sanatsal dehası ile çağdaş yaşam ve edebiyatın pek çok sorununu önceden gören Kleist, kendisinden sonraki Alman ve Fransız yazarları için önemli bir ilk örnek oldu.

Komedya türünde kitap

1806 yılında Kleist tarafından kaleme alınan, 1808 yılında Goethe tarafından sahnelenen Kırık Testi, Hollanda’daki Huisum adlı küçük bir yerdeki mahkemede yaşananların anlatıldığı bir komedyadır.

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En çok sahnelenen oyunu

Temeli insanın kusurlu doğasına dayandırılan yargı sistemini hicveden Kırık Testi, günümüzde Alman komedyaları içinde en bilinen ve çok sahnelenen oyunlardan biridir.