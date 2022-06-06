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    İlber Ortaylı: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor

    Prof. Dr. İlber Ortaylı, televizyonlarda yanlış Türkçe konuşulduğunu belirterek, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 09:30
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    İlber Ortaylı: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor

    Prof. Dr. İlber Ortaylı, televizyonlarda yanlış Türkçe konuşulduğunu söyledi. Türkiye'ninde önde gelen tarihçilerinden olan Oratlı, katıldığı bir söyleşide uyarılarda bulundu.

    Ortaylı; "RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor"dedi.

    İlber Ortaylı: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor #1

    Her sesliyi uzatmayın uyarısı

    İHA'da yer alan habere göre; günlük hayatta yaşadığı bir olaydan da bahsederek Türkçenin doğru kullanılmasını isteyen Ortaylı, "Lüzumsuz yere de her sesliyi uzatamazsın. Çünkü Türkçede sesli harf olmayan hece yoktur. İki sessiz yan yana gelmez. Türk hecesi dediğin mutlaka bir sesli ihtiva eder. Daha ne diye vurguluyorsun seslileri. Kim öğretiyor bunu sana. Rahmetli Sinanoğlu ‘Casuslar yapıyor bunu' derdi sinirlendiğinde" diye konuştu.


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