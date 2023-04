İlber Ortaylı, Zaman Kaybolmaz kitabında gençlere zaman kavramının değerini hatırlatıyor

ensonhaber.com

Türkiye'de tarihi sevdiren kişi olarak bilinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yazmaya üretmeye devam ediyor. Pek çok kitabın yazarı olan Ortaylı derin bilgi hazinesiyle bizlere, topluma fener oluyor.

Özellikle gençlerin yakın ilgi duyduğu İlber Ortaylı da bu ilginin farkında olmalı ki sık sık gençlere önerilerde bulunuyor. Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında gezdiği, gördüğü, yerleri anlatırken, gençlere okuma önerilerinde de bulunmayı ihmal etmedi.

İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşileri Zaman Kaybolmaz adlı kitapta toplayan gazeteci Nilgün Uysal, ünlü tarihçiyle tadına doyulmaz bir sohbet yaptı. Hayata, kitaba dair pek çok konu başlıklarının yer aldığı Zaman Kaybolmaz kitabını bir solukta ve keyifle okuyacaksınız.

İlber Ortaylı hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Günümüzde zaman kavramının içinin boşaltıldığını vurgulayan ünlü tarihçi, bu kitapta zaman ve olgusunun öneminin üzerinde duruyor.

Zamanın kaybolmadığını bunun insanın elinde olduğunu anlatan Ortaylı; gençlere zamanlarını iyi ve doğru kullanması yönünde telkinlerde bulunuyor. Çünkü Ortaylı'ya göre zamanın yerini hiçbir şey doldurmaz ve asla geri getirilemez. Kronik Kitap etiketiyle raflarda yer alan bu değerli eseri okumanızı öneriyoruz.

Sayfa: 592

Ortaylı;

"Zamanın kaybolmuşu yoktur. Yaşanan her şey, müspet, menfi, bizi inşa eder. Yalnız bizi değil, bizden sonraki kuşakları da…Yaşadıklarımızı anında belki en iyi şekilde inşa edemeyiz. Ama, onları değerlendirdiğimiz vakit; gelecek daha emin olur.Hayat gemimi bilmiyorum; gemicilik olduğu gerçektir. Yaşandıkça ve akılda tutuldukça daha iyi seyrüsefer ederiz. Herkes kendi talihinin mimarıdır. Yaşadıkları, an be an insanı oluşturur ve arkasında bıraktıkları, farkına varmadan önüne geçer. Kader, gaipten yazılmaz. İnsan, kaderini kendi yazar."