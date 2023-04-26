İlber Ortaylı, Zaman Kaybolmaz kitabında gençlere zaman kavramının değerini hatırlatıyor Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın söyleşi tarzındaki kitabı olan Zaman Kaybolmaz, gençlere ve topluma zaman olgusunun değerini anlatıyor. Ortaylı aynı zamanda bu değerli eserinde gençlere tavsiyelerde de bulunuyor. "Ortaylı; "Zamanınızı doğru kullanın, çünkü yeri asla doldurulmayan tek şeydir" diyor.

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Türkiye'de tarihi sevdiren kişi olarak bilinen Prof. Dr. İlber Ortaylı, yazmaya üretmeye devam ediyor. Pek çok kitabın yazarı olan Ortaylı derin bilgi hazinesiyle bizlere, topluma fener oluyor.

Özellikle gençlerin yakın ilgi duyduğu İlber Ortaylı da bu ilginin farkında olmalı ki sık sık gençlere önerilerde bulunuyor. Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında gezdiği, gördüğü, yerleri anlatırken, gençlere okuma önerilerinde de bulunmayı ihmal etmedi.

İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşileri Zaman Kaybolmaz adlı kitapta toplayan gazeteci Nilgün Uysal, ünlü tarihçiyle tadına doyulmaz bir sohbet yaptı. Hayata, kitaba dair pek çok konu başlıklarının yer aldığı Zaman Kaybolmaz kitabını bir solukta ve keyifle okuyacaksınız.

İlber Ortaylı hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Günümüzde zaman kavramının içinin boşaltıldığını vurgulayan ünlü tarihçi, bu kitapta zaman ve olgusunun öneminin üzerinde duruyor.

Zamanın kaybolmadığını bunun insanın elinde olduğunu anlatan Ortaylı; gençlere zamanlarını iyi ve doğru kullanması yönünde telkinlerde bulunuyor. Çünkü Ortaylı'ya göre zamanın yerini hiçbir şey doldurmaz ve asla geri getirilemez. Kronik Kitap etiketiyle raflarda yer alan bu değerli eseri okumanızı öneriyoruz.

Sayfa: 592

Ortaylı;

"Zamanın kayboluşu yoktur"

"Zamanın kaybolmuşu yoktur. Yaşanan her şey, müspet, menfi, bizi inşa eder. Yalnız bizi değil, bizden sonraki kuşakları da…Yaşadıklarımızı anında belki en iyi şekilde inşa edemeyiz. Ama, onları değerlendirdiğimiz vakit; gelecek daha emin olur.Hayat gemimi bilmiyorum; gemicilik olduğu gerçektir. Yaşandıkça ve akılda tutuldukça daha iyi seyrüsefer ederiz. Herkes kendi talihinin mimarıdır. Yaşadıkları, an be an insanı oluşturur ve arkasında bıraktıkları, farkına varmadan önüne geçer. Kader, gaipten yazılmaz. İnsan, kaderini kendi yazar."

İstanbul aşığı bir bilge

Yaşam tecrübesini paylaşmayı seven, zamanı koklayan ve her yaşında kendisine ayrı ödevler çıkaran, İstanbul Aşığı nadide bir entelektüel İlber Ortaylı. O, Türk tarihçiliğinin dünyadaki en önemli isimlerinden biri olarak sadece tarihseverler için değil, ömrünü güzel biçimde yaşamak isteyenlere de bir rehber oldu daima.

Tecrübeler kitabı

İlber Ortaylı’nın yaşamöyküsünü okurlara sunan Zaman Kaybolmaz, nehir söyleşi lezzetini her yaştan okura tattırırken bir tarihçinin çocukluğunu, eğitim hayatını, yetiştiği iklimi, çevresindeki mizaçları, tutkuya dönüşmüş meşgalelerini, değişen şehirlere ve ülkelere dair gözlemlerini, kısacası hayatın bütününe olan yaklaşımını da ortaya seriyor. Bu anlamda bir tecrübeler kitabı olarak da okunabilir.

İlber Ortaylı'nın engin anıları

Zaman Kaybolmaz’ın sayfalarını çeviren tüm okurlar; İlber Ortaylı’nın engin anılar yumağını çözerken kendi hayatlarına eşsiz pratikler kazandıracak, yaşama daha farklı bir pencereden bakma imkânı bulacak, böylece daha anlamlı bir hayatın peşinden gidecekler hiç şüphesiz…