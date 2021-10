İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında hayat dersleri

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabı ünlü tarihçinin rehber niteliğindeki çalışmasıdır. Ortaylı kitabında gençlere altın değerinde öğütler veriyor.

Tarihi sevdiren isim olarak bilinen tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabı, Ortaylı'nın yazdığı hayat derslerinden oluşuyor. Bugüne kadar edindiği deneyimleri okurlarıyla paylaşan Ortaylı, gençlere altın değerinde öğütlerde bulunuyor.

Hangi kitapları okuyacaklarına, nereleri gezeceklerine, ne tür müzikler dinleneceklerine kadar bilgiler veren Ortaylı'nın bu kitabı her kitaplıkta bulunması gerekiyor.

Yaşayan efsanlerden olan İlber Ortalı'nın yazdığı her kitap, her satır okurların hafızalarından uzun süre yer edinir ve kitapseverlerin her anlamda beslendiği bir isimdir ünlü tarihçi.

Öte yandan magazinsel yönü de ağır basan Ortaylı, esprili duruşuyla da gençler tarafından çok seviliyor.

Sayfa: 288

BİR YAŞAM REHBERİ

İlk gençlik yıllarından beri bilgiyi ve çalışmayı hayat felsefesi haline getiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? adlı kitabında kendi yaşam tecrübesinden yola çıkarak okurlarına eşsiz bir yaşam rehberi sunuyor.

İNSAN HAYATININ DÖNÜM NOKTASI

Eserinde insan hayatının dönüm noktalarından doğru çalışma metotlarına, meslek seçiminden dil öğrenimine, seyahatten sanata kadar birçok konuda değerli görüşlerini aktaran Ortaylı, kişisel gelişim alanında da okurlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor.

HAYATA DAİR ALTIN TAVSİYELER

Kişisel gelişim; mesleki ve sosyal anlamda farklı konumlarda yer alan her insanın tabii olarak fikir sahibi olduğu, ancak bir o kadar da fikre ihtiyaç duyulan bir alan. Bu nedenle söz konusu alanın, modern dünyada geniş bir yer edindiğini söylemek mümkün.

Hayatı hakkınca ve nitelikli yaşamaya dair tavsiye alınabilecek kişilere gelindiğinde ise Türkiye’de herkesin aklına gelecek isimlerden birini tahmin etmek zor değil.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com