İlk baskısı kısa sürede tükenen kitap: Nefes, Ses ve Kutsal Hareket

Sanatçı Cenk Yüksel’in ilk kitabı raflarda dikkat çekmeye devam ediyor. Destek Yayınları'ndan çıkan ve kısa sürede içinde ilk baskısı tükenen kitap, çok sevildi.

Cenk Yüksel, insanın özünde sahip olduğu bilgiye ulaşmanın yollarını anlattığı kitabında ilk önce “Nefes”i açıklıyor. "Nasıl nefes alıyorsak hayatımızın enerjisel deneyimini de öyle yaşıyoruz. Nefes bedenin yakıtıdır. Vücudun her türlü sistemsel aktivasyonunu sağlayan şey sadece nefestir." diyor Cenk Yüksel kitabında.

DOĞRU FREKANSLARLA BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN

Ve “ses” frekanslarının insan bedeni, beyni ve ruhuna etkileri başlığında, anlattığı kitabın devamında “özellikle, müzikte insan bedeni ve ruhu için doğru frekanslar, insanı gevşetip dinlendirebilir, motive edebilir, mutlu edebilir. Uygun olmayan frekanslar ise tam tersi etki ederek enerjimizi düşürebilir.





MÜZİĞİN GÜCÜ

Çevremizde duyduğumuz her ses, bizim ruhsal ve fiziksel sağlığımız açısından büyük önem taşıyor.” diyor. “Müzik ruhun gıdasıdır” sözünün de boşuna söylenmediğinin altını çizen Sanatçı Yazar Cenk Yüksel, özellikle 528 HZ frekansının insan DNA’nın onarımındaki etkisini, müziğin hastalıkların iyileştirmesindeki gücünü anlatıyor.

Ergül Tosun

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