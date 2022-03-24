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    İnsan nasıl yanılır: İnsanlar ve Yanılgılar

    Prof. Dr. Tayfun Uzbay yeni kitabı İnsanlar ve Yanılgılar’da tüm bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 09:48
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    İnsan nasıl yanılır: İnsanlar ve Yanılgılar

    İnsan, doğadaki diğer canlılardan farklı bir bilince sahip olduğu için yalnızca eylemleri yoluyla değil düşünceleri yoluyla da deneyip yanılarak öğrenir. Tam da bu nedenle insan yanılgıya en yatkın olan ve belki de yaşamının her aşamasında en fazla yanılan canlı türüdür.

    Peki, yanılgı nedir?

    Yanılgılar nasıl olur?

    Neden yanılırız?

    Yaşamın farklı alanlarında farklı yanılgı türleri mi vardır?

    Ve elbette, bütün bu yanılgılarla nasıl başa çıkabiliriz?

    Karar alma süreçlerimize dahil olan yanılgıları fark etmemiz için bizlere rehberlik ediyor.

    BELLEĞİN GELİŞMESİ

    İnsanoğlu dünya üzerinde belirdiği ilk zamanlardan itibaren beynini kullanarak hayatta kalmaya ve çevreye uyum sağlamaya çalıştı. Evrim sürecinde beyni gelişirken deneme yanılma yoluyla öğrenerek bugünlere ulaştı. Bu süreçte otobiyografik belleğin gelişmesi bir dönüm noktası oldu.

    Çevreyi algılayış biçimi, analiz yapabilmesi, problem çözme becerisi, geleceği planlayabilmesi ve dil yoluyla iletişim kurarak kendini ifade edebilmesi ona diğer canlılar karşısında üstünlük sağladı. Ancak, bu kadar gelişmiş üst düzey bilişsel yeteneklerine rağmen çok önemli bir açığı hâlâ kapanmadı.

    İnsan nasıl yanılır: İnsanlar ve Yanılgılar #1

    Sayfa: 280

    İNSAN YANILGISI

    İnsan yanılgıya oldukça yatkındır ve sık sık yanılır. Gelişmiş ve muhteşem beyni yanılgılara karşı bağışık değildir. Yaşamı yanılgılarla yüzleşerek geçer. Yanılgıların farkında olmaksa insanın hayatta kalmasına yardımcı olur ve pek çok konuda ona avantaj sağlar.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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