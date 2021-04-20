İthaki Yayınları'ndan 5 yeni kitap

İthaki Yayınları etiketiyle bu hafta beş kitap yayınladı.

Kitapseverleri mutlue decek yeni eserler yayımlanmaya devam ediyor. İthaki Yayınları nisan ayı için beş yeni kitabı okurlarıyla buluşturdu.

Gein bu dmrt eseri birlikte tanıyalm...

Leigh Bardugo - Dokuzuncu Cemiyet

Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı

Goodreads okurlarına göre 2019'un En İyi Fantastik Romanı!

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Sayfa: 464

Silvia Moreno - Garcia - Yeşimin ve Gölgenin Tanrıları





Bu kitap tarihsel fantazinin zirvesi: Eski ile yeninin iç içe geçip çarpıştığı yenilikçi, feminist bir büyüme hikâyesi..

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Sayfa: 344

Koci Suzuki - Halka- Karanlık Kitaplık





Koci Suzuki varlığın kurgusunu, ölümsüzlüğü ve bilinci sorguluyor.

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Sayfa: 280

Brom - Çocuk Hırsızı





Brom, fantastik edebiyata safi korku zerk ediyor.

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Sayfa: 480

Mehmet Atılgan - Tanrısız





Tanrısız'da polisiye ve bilimkurgu türlerini ustalıkla harmanlayarak bizleri 21. yüzyılın sonlarına götüren Mehmet Atılgan, muhtemel gelecek tasavvurunda da çıtayı oldukça yükseğe taşıyıp ters köşelerle okurun merakını diri tutmayı başarıyor.

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Sayfa: 336

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com