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    İthaki Yayınları'ndan 5 yeni kitap

    İthaki Yayınları etiketiyle bu hafta beş kitap yayınladı.
    • Özel İçerik
    • 20.04.2021 - 01:01
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 01:05
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    İthaki Yayınları'ndan 5 yeni kitap

    Kitapseverleri mutlue decek yeni eserler yayımlanmaya devam ediyor. İthaki Yayınları nisan ayı için beş yeni kitabı okurlarıyla buluşturdu.

    Gein bu dmrt eseri birlikte tanıyalm...

    Leigh Bardugo - Dokuzuncu Cemiyet

    İthaki Yayınları ndan 5 yeni kitap #1

    Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı

    Goodreads okurlarına göre 2019'un En İyi Fantastik Romanı!

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 464

    Silvia Moreno - Garcia - Yeşimin ve Gölgenin Tanrıları

    İthaki Yayınları ndan 5 yeni kitap #2

    Bu kitap tarihsel fantazinin zirvesi: Eski ile yeninin iç içe geçip çarpıştığı yenilikçi, feminist bir büyüme hikâyesi..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 344

    Koci Suzuki - Halka- Karanlık Kitaplık

    İthaki Yayınları ndan 5 yeni kitap #3

    Koci Suzuki varlığın kurgusunu, ölümsüzlüğü ve bilinci sorguluyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 280

    Brom - Çocuk Hırsızı

    İthaki Yayınları ndan 5 yeni kitap #4

    Brom, fantastik edebiyata safi korku zerk ediyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 480

    Mehmet Atılgan - Tanrısız

    İthaki Yayınları ndan 5 yeni kitap #5

    Tanrısız'da polisiye ve bilimkurgu türlerini ustalıkla harmanlayarak bizleri 21. yüzyılın sonlarına götüren Mehmet Atılgan, muhtemel gelecek tasavvurunda da çıtayı oldukça yükseğe taşıyıp ters köşelerle okurun merakını diri tutmayı başarıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 336

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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