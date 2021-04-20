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- İthaki Yayınları'ndan 5 yeni kitap
İthaki Yayınları'ndan 5 yeni kitap
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- 20.04.2021 - 01:01
- Güncelleme : 20.04.2021 - 01:05
Kitapseverleri mutlue decek yeni eserler yayımlanmaya devam ediyor. İthaki Yayınları nisan ayı için beş yeni kitabı okurlarıyla buluşturdu.
Gein bu dmrt eseri birlikte tanıyalm...
Leigh Bardugo - Dokuzuncu Cemiyet
Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı
Goodreads okurlarına göre 2019'un En İyi Fantastik Romanı!
Sayfa: 464
Silvia Moreno - Garcia - Yeşimin ve Gölgenin Tanrıları
Bu kitap tarihsel fantazinin zirvesi: Eski ile yeninin iç içe geçip çarpıştığı yenilikçi, feminist bir büyüme hikâyesi..
Sayfa: 344
Koci Suzuki - Halka- Karanlık Kitaplık
Koci Suzuki varlığın kurgusunu, ölümsüzlüğü ve bilinci sorguluyor.
Sayfa: 280
Brom - Çocuk Hırsızı
Brom, fantastik edebiyata safi korku zerk ediyor.
Sayfa: 480
Mehmet Atılgan - Tanrısız
Tanrısız'da polisiye ve bilimkurgu türlerini ustalıkla harmanlayarak bizleri 21. yüzyılın sonlarına götüren Mehmet Atılgan, muhtemel gelecek tasavvurunda da çıtayı oldukça yükseğe taşıyıp ters köşelerle okurun merakını diri tutmayı başarıyor.
Sayfa: 336
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com