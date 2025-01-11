James Clavell'ın Doğu ve Batı kültürlerinin kesiştiği romanı: Shogun

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Roman, İngiliz gemisi Nautilus'un gemi enkazı sonucu Japonya'ya sürüklenmesiyle başlar. Geminin kaptanı John Blackthorne, Japon samurayları tarafından esir alınır. Başlarda düşman olarak görülen Blackthorne, zamanla Shogun'un en güvendiği adamlarından biri

haline gelir. Blackthorne, Japon kültürünü öğrenirken, aynı zamanda Batı teknolojisi ve düşünce yapısını da Japonya'ya tanıtmaya çalışır. Bu durum, geleneksel Japon toplumunda büyük bir çalkantı yaratır. Blackthorne, hem Japon samuraylarının karmaşık dünyasına dahil olur hem de ülkenin siyasi entrikalarının ortasında kalır.

Roman, feodal Japonya'nın siyasi entrikalarını, samurayların şerefi ve sadakati kavramlarını, aşk ve ihanetin karmaşık örgüsünü detaylı bir şekilde anlatır. Blackthorne'un hem kendi kimliğiyle hem de iki farklı kültür arasında sıkışıp kalması, romanın ana izleğidir.

DİZİYE UYARLANDI

Shōgun sadece bir macera romanı olmaktan öte, farklı kültürlerin etkileşimi, insan doğası ve tarihi süreçler hakkında derinlemesine düşünceler sunan bir eserdir.

Shōgun yayımlandığı dönemde büyük bir başarı yakalamış ve birçok dile çevrilmiştir. Roman, hem tarihi romanlar hem de macera romanları türünde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, Batı dünyasının Japon kültürüne olan ilgisini artırmıştır.

Geçen sene Disney'de yayınlanan ve Emmy ödüllerini silip süpüren Shogun dizisinin aynı isimle uyarlandığı roman nihayet tam metin olarak Türkçede. Yaklaşık 1600 sayfalık bu epik destanın ilk cildi bu hafta itibarıyla raflarda olacak.

ROMANA DAİR...

17. yüzyılda, dünyanın büyük keşiflere tanık olduğu bir dönemde, İngiliz kılavuz kaptan John Blackthorne, gemisi fırtınaya yakalanınca, çok az Avrupalının bildiği ve ziyaret edebildiği Japonya’nın gizemli sahillerinde bulur kendini.

Blackthorne (veya Japonların ona verdiği isimle Anjin-san) samurayların onur, sadakat ve ölümle örülü dünyasında hem hayatta kalmak hem de kendine yeni bir hayat kurmak zorunda kalacaktır.

Bir yandan Japonya’nın köklü geleneklerine alışmaya ve dil engelini aşmaya çalışan Blackthorne, bir yandan da hem kendi hem de bütün bir ulusun kaderini belirleyecek karmaşık bir iktidar savaşında Derebeyi Toranaga’nın himayesine girecek ve bu ölümcül satranç oyununda, Toranaga’nın piyonlarından biri haline gelecektir.

Yazar James Clavell

İLK KEZ TÜRKÇEDE

Kapsamı ve derinliğiyle Shakespeare'i andıran Shōgun’u New York Times şöyle tanımlıyor: “Sadece okumuyorsunuz, onu yaşıyorsunuz.”

James Clavell’in 1975 yılında yayımlanan ve yayımlandığı günden bu yana ses getirmeye devam eden epik tarihi romanı Shōgun, Seda Çıngay Mellor’un yetkin çevirisiyle tam metin olarak ilk kez Türkçede...