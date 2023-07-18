Kaderin labirentinden bir kadının öyküsü: İrina Yazar Esin Sayar'ın usta kaleminden çıkan İrina romanı, kadınların zorlu ve çetrefilli yaşamlarına yoğunlaşıyor. Romanda benzer kader, yaşayan ama isimleri farklı kadınların öyküsü var.

ensonhaber.com

Karadeniz kıyısında küçük bir ülke olan Abhazya, Gürcistan’ın saldırısına uğrayınca, pek çok savunmasız aile; evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Yazar Esin Sayar, bu romanında bambaşka hayatlara dokunuyor.

Dokunurken de duygulandırıyor...

İrina adlı romanında okurlarına yepyeni bir okuma sunan Esin Sayar, bize tanıdık gelen kadınların İrina adlı kadının dramatik ve zorlu öyküsünü anlatıyor. Romana bir hayatta kalma müsaadesi de diyebiliriz aslında.

Bir sabah gökten bombalar yağarken yaşanan kargaşa sonrasında İrina, kendisini Rusya sınırında bir sığınma kampında buldu.

Kocası ve oğlu ise Gürcistan’a gitmişti. Uzun ve zorluklarla geçen dört ayın ardından aile birleşirken İrina’nın çilesi daha yeni başlıyordu. İşsizlik ve iç savaşın pençesindeki çaresiz kadınlar, çalışmak için soluğu Türkiye’de alıyordu. İrina da bu kervana katıldı.

Türkiye’de, kimi zaman mutsuz kimi zaman keyifli geçen hasta bakıcılık hayatı Mavi Köşk’te apayrı bir boyuta ulaştı. Genç kadın, orada geçirdiği sürede yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibi oldu.

Sayfa: 288

Kadınların yaşamlarına yoğunlaşan roman

Çalkantılı hayatından kendini korumaya çalışırken bela hiç beklemediği yerden gelecekti.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenilerek yazılan İrina, bir komşu ülkedeki savaşın yol açtığı dramın yanı sıra, yıllar boyunca evinden, ailesinden uzak bir hayat süren “yabancı hizmetli” kadınların yaşamlarını da gözler önüne seriyor.