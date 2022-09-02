Kadın cinselliğini ve sağlığını çok yönlü anlatan kitap

Kadın cinselliğini ve sağlığını çok yönlü anlatan kitap

Kadın cinselliğine dair merak edilen ve öğrenilmesi gereken her şey Kadın Orgazmı adlı kitapta...

Bu kitap yıllarca yok sayılan, sonralarda hor görülen, konuşulması ayıp sayılan, konuşanın duymazdan gelindiği, konuşulana gizlice kulak kabarttığımız, konuşmaya çekindiğimiz klitoris ve kadın orgazmı üzerine yazılmıştır.

Bugüne kadar cinsellik adına öğrendiğiniz yanlış bilgilerle vedalaşmaya hazır olun! Özellikle kadın cinselliği üzerine akıllardaki tüm sorulara yanıt veren bu kitabı okuduktan sonra hem kendinizi hem de partnerinizi daha iyi tanıma olanağı bulacaksınız.

Güvenilir ve sağlıklı cinsellik

Dr. Selcen Bahadır’ın sağlıklı, güvenli ve keyifli cinselliğin şifrelerini paylaştığı kitabıyla kadın orgazmının tıbbi, sosyal ve psikolojik yönlerini rahatlıkla kavrayacaksınız…

Yani bu kitap, kadın bedeninin sırlarını öğrenmek, anlamak ve çözmek isteyenler; kendi bedeninin keyfini sürmek isteyen kadınlar; kadın partneri ve onun bedenini tanımak isteyenler için.

Sayfa: 208

Herkese hitap eden kitap

Bu kitabı sadece kadınlar değil, tüm cinsiyet kimliklerine sahip bireyler okumalıdır. Yine bu kitabı sadece klitorisi olanlar değil, klitorisi tanımak isteyenler de okumalıdır.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimden bağımsız olarak kadın cinselliğini, orgazmını ve orgazmın başkenti klitorisi anlamak, yıllardır süregelen cinsel eşitsizliğin önüne geçmek için önemlidir.

Orgazmın püf noktaları

Orgazmın püf noktalarını, mastürbasyonun amacını ve inceliklerini, seks oyuncaklarının yarattığı devrimi bilimsel veriler doğrultusunda herkesin anlayacağı bir dilde aktaran bu kitap, kadın cinselliğini ve klitorisi keşfetmenize, anlamanıza ve size zorla göz ardı ettirilmeye çalışılan cinsel hazzınıza sahip çıkmanıza yardımcı olacak.