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- Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında
Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında
- Haber Merkezi
- 26.07.2022 - 09:17
- Güncelleme : 26.07.2022 - 12:05
Alexandre Dumas, 24 Temmuz 1802’de doğdu. 19. yüzyılın en verimli ve en sevilen Fransız yazarlarından. Önce oyunları, daha sonra da tarihsel romanlarıyla büyük ün kazandı.
Özellikle, Kardinal Richelieu dönemindeki dört gözüpek kahramanı anlattığı, romans tarzındaki Les Trois Mousquetaires (Üç Silahşörler, 1844) ve Le Comte de Monte-Cristo (Monte Kristo Kontu, 1845) en tanınmış yapıtlarındandır.
Dumas’nın renkli, açık yürekli, kimi zaman pek inandırıcı olmayan bir üslupla kendi olağanüstü yaşamındaki olayları aktardığı Mémoires (Anılar, 1852-54) adlı yapıtı, romantik dönem Fransız edebiyat yaşamına da ışık tutar.
Son şans olarak tiyatro
Dumas, geçimini sağlamak amacıyla genç yaşta Paris’e gitti. Avukat olmayı planlıyordu ama geleceğin Fransa kralı Orléans dükü Louis-Philippe’in hizmetine girdi. Sonra da şansını tiyatroda denemeye karar verdi. Yazdığı oyunlar, döneminde büyük ilgi gördü.
Edebiyata yöneldi
Henri III et sa cour (III. Henri ve Sarayı, 1829) adlı oyununda Dumas, Fransız Rönesansı’nın gösterişli bir tablosunu çizdi. Napoléon Bonaparte (1831) yeni ölen imparatorun efsaneleşmesinde rol oynadı.
Dumas oyun yazarken bir yandan da tarihsel romanla ilgilenmeye başladı ve renkli bir tarihsel fonda, genellikle 16. ve 17. yüzyılda geçen heyecanlı öyküler yazmayı hedefledi.
Dumas öldü
Dumas başarı kazandıkça kendini pahalı zevklere verdi ve borçlarını ödeyebilmek için daha kısa sürede daha çok yazmaya başladı. Aynı zamanda gazetecilik yapıp gezi kitapları da yazarak para kazanmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Alexandre Dumas 1870’te, Dieppe yakınlarında öldü.