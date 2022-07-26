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    Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında

    Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında

    Fransız ve dünya edebiyatının en üretken ve usta yazarlarından olan Alexandre Dumas, tam 200 yaşında. Dumas'ın önde gelen eserleri ise Üç Silahşörler ve Kamelyalı Kadın adlı kitaplarıdır.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:05
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    Alexandre Dumas, 24 Temmuz 1802’de doğdu. 19. yüz­yı­lın en ve­rim­li ve en sevilen Fransız ya­zar­la­rın­dan. Ön­ce oyun­la­rı, da­ha son­ra da ta­rih­sel ro­man­la­rıy­la bü­yük ün kazandı.

    Özel­lik­le, Kar­di­nal Ric­he­li­eu dö­ne­min­de­ki dört gö­zü­pek kah­ra­ma­nı an­lat­tı­ğı, romans tar­zın­da­ki Les Tro­is Mo­us­qu­eta­ires (Üç Si­lah­şör­ler, 1844) ve Le Com­te de Mon­te-Cris­to (Mon­te Kris­to Kon­tu, 1845) en ta­nın­mış ya­pıt­la­rın­dan­dır.

    Du­mas’nın renk­li, açık yü­rek­li, ki­mi za­man pek inan­dı­rı­cı ol­ma­yan bir üs­lup­la kendi ola­ğa­nüs­tü ya­şa­mın­da­ki olay­la­rı ak­tar­dı­ğı Mé­mo­ires (Anı­lar, 1852-54) ad­lı ya­pı­tı, ro­man­tik dö­nem Fran­sız ede­bi­yat ya­şa­mı­na da ışık tu­tar.

    Son şans olarak tiyatro

    Du­mas, ge­çi­mi­ni sağ­la­mak ama­cıy­la genç yaş­ta Pa­ris’e git­ti. Avu­kat ol­ma­yı planlı­yor­du ama ge­le­ce­ğin Fran­sa kra­lı Or­lé­ans dü­kü Lo­uis-Phi­lip­pe’in hiz­me­ti­ne gir­di. Son­ra da şan­sı­nı ti­yat­ro­da de­ne­me­ye ka­rar ver­di. Yaz­dı­ğı oyun­lar, döneminde bü­yük il­gi gör­dü.

    Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında #1

    Edebiyata yöneldi

    Hen­ri III et sa co­ur (III. Hen­ri ve Sa­ra­yı, 1829) ad­lı oyu­nun­da Du­mas, Fran­sız Röne­san­sı’nın gös­te­riş­li bir tab­lo­su­nu çiz­di. Na­po­lé­on Bo­na­par­te (1831) ye­ni ölen im­pa­ra­to­run ef­sa­ne­leş­me­sin­de rol oy­na­dı.

    Du­mas oyun ya­zar­ken bir yan­dan da ta­rih­sel ro­man­la il­gi­len­me­ye baş­la­dı ve renk­li bir ta­rih­sel fon­da, ge­nel­lik­le 16. ve 17. yüz­yıl­da ge­çen he­ye­can­lı öy­kü­ler yaz­ma­yı he­def­le­di.

    Kamelyalı Kadın ve Üç Silahşörler kitaplarının yazarı Alexandre Dumas, 200 yaşında #2

    Dumas öldü

    Du­mas ba­şa­rı ka­zan­dık­ça ken­di­ni pa­halı zevk­lere ver­di ve borç­larını ödeyebil­mek için daha kısa sürede daha çok yaz­maya baş­ladı. Ay­nı zaman­da gazetecilik yapıp gezi kitap­ları da yazarak para kazan­maya çalış­tı ama başarılı olamadı. Alexand­re Dumas 1870’te, Diep­pe yakın­ların­da öl­dü.


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