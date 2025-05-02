Kana bulanmış intikam dolu klasik kara roman: Avcı

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Richard Stark'ın efsane serisi Parker, Catwoman'ın yaratıcısı Darwyn Cooke'un dokunuşuyla sertifikalı bir çizgi romana dönüşüyor. Richard Stark'ın kana bulanmış intikam dolu klasik kara romanı Avcı, film uyarlamasının ardından şimdi çizgi roman olarak hayat buluyor.

Tartışmasız tüm polisiye romanlarındaki en sert karakterlerden biri olan Parker; Batman, Catwoman, Man in Black gibi filmler ile adını duyuran sanatçı Darwyn Cooke tarafından ilk defa grafik romana uyarlanıyor.

ÇİZGİ FİLM OLARAK HAZIRLANDI

Richard Stark'ın kana bulanmış intikam dolu klasik kara romanı Avcı, film uyarlamasının ardından şimdi çizgi roman olarak hayat buluyor.

Romanın özünü yakalayışı ve özü daha iyi bir hale getirmeyi başararak başarılı bir uyarlamanın sahibi olan Parker; Avcı Türkiye'de.

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İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Avcı, göğüste patlayan bir pompalı tüfek gibi New York'u yere sermiş bir adamın hikayesi. Sevdiği kadın tarafından aldatılıp suç arkadaşı tarafından ihanete uğrayan Parker, iddiaya koyduğu tek bir hedef uğruna ülkesinden bir uçtan diğerine katıyor. Çünkü hem intikamını hem de kendine ait olanı soğukkanlı bir şekilde geri almak istiyor.