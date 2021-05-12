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    Kapanma döneminde popüler ve çocuk kitapları başı çekti

    Kapanma döneminde popüler ve çocuk kitapları başı çekti

    Tam kapanma günlerinde Popüler ve çocuk kitaplarına talep arttı. Bu dönemde kadınlar çocukları için alışveriş yaparken, erkekler de geri durmadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 16:15
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    Kidega’nın verilerine göre kapanma döneminde online kitap alışverişleri arama hacminde yüzde 20 oranında artış gerçekleşti.

    Bu dönemde erkekler yüzde 53 ile kadınlardan daha fazla alışveriş yaptı. Kadın müşterilerin alışverişlerinde popüler kitaplar öne çıkarken, çocuk kitaplarında da satış oranları arttı.

    29 Nisan 2021 Perşembe akşamı başlayan tam kapanma dönemiyle birlikte Kidega üzerinden alışveriş en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldı.

    ERKEKLER DAHA ÇOK ALIŞVERİŞ YAPTI

    Kidega’nın verilerine göre erkekler yüzde 53, kadınlar yüzde 47 oranında alışveriş yaparken, en çok alışverişi yüzde 35 ile 25-34 yaş arasındakiler yaptı. 35-44 yaş arası yüzde 25, 18-24 yaş arası ise yüzde 20 oranında alışveriş yaptı.

    Kapanma döneminde popüler ve çocuk kitapları başı çekti #1

    ANNELER ÇOCUKLARINI UNUTMADI

    Kapanma döneminde popüler, çok satan kitaplar en fazla tercih edilirken, anneler evlere kapanan çocuklarını da unutmadı. Kidega’nın verilerine göre; kapanma döneminde çocuk kitaplarına talep arttı.

    KREDİ KARTI TERCİHİ

    Sektör ortalaması üzerinde sepet ortalamasına sahip olan Kidega bu dönemde mevcut sepet ortalamasını korudu. Ödemelerde ise kredi kartı üzerinden tek çekim tercih edildi.

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