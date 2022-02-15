Kararsız okurlar için 5 yeni kitap

Yeni haftada ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için beş öneride bulunuyoruz.

Yeni kitaplar her zaman yeni heyecan demek... Kitap raflarındaki yerini alan yeni beş yeni kitabı siz okurlara tavsiye ediyoruz.

İşte o kitaplar...

Dokuzuncu Gideon / Kilitli Kabir 1

Locus En İyi İlk Roman Ödülü kazananı...

Bir Oğlanın Yaşamı

Bir Oğlanın Yaşamı, bir süreliğine kitap yayınlamayı bırakan ve edebiyata dönüşünün ardından farklı türlere yönelen yazarın korku edebiyatı kariyerinin zirvesini temsil ediyor.

Scott Pilgrim 1: Scott Pilgrim’in Değerli ve Basit Hayatı





Scott Pilgrim, görünenden çok daha fazlasını vadeden bir seri. Bilgisayar oyunları ve çizgi romanların sadece kültürel mihenk taşlarına değil, ayrıca egemen görsel dile karşılık geldiği jenerasyon için, büyümenin ne ifade ettiğine dair iddialı bir düşünce ürünü...

Aramızdaki Fikret

Aramızdaki Fikret, Kadıköy sokaklarına bir kapı aralıyor. Orada, varlığını kendine kanıtlamak için okurlarını bekliyor.

Vatansız

Vatansız, İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde geçen buruk bir aşk ve ölüm hikâyesi...



