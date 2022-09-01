Kemal Varol'dan merhaba ve hoşça kal arasında bir roman: Babamın Bağlaması

Âşıklar Bayramı’nın ikinci perdesi Babamın Bağlaması'yla açılıyor Ödüllü yazar Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan Aşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması ile yeniden okurlarıyla buluşuyor.

Yirmi beş yıl sonra bir gece yarısı kapısını çalıp ona üç günlük bir yolculuk ve ömürlük sorular bırakan Heves Ali’yi âşıkların bayramına yetiştiren Yusuf, arabasının bagajında babasının eski bavulu, ön koltuğunda üç telli bağlaması ve port bagajında tabutuyla bu kez toprağına, evine, kendine doğru yol alıyor...

Babamın Bağlaması’yla Âşıklar Bayramı’nın ikinci perdesi açılıyor, Yusuf o derin kuyudan çıkıyor: Upuzun bir yolda, geçmişin sırlarıyla, geleceğin belirsizliğiyle ve hevesinden arta kalanlarla yüzleşen Yusuf, aşka, ayrılığa, ölüme ve yalnızlığa yakılmış yepyeni bir türküye kulak veriyor.

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Ödüllü yazar

Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Âşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, merhaba ile hoşça kal arasındaki derin vadide yankılananlarla yine akıllardan çıkmayacak bir yolculuğa çağırıyor.

Kitaptan...

"Beni bir ömür sekiz köşeli şapkasının gözünde taşıyan babamıbaşımın üstünde taşımak için yeniden uzun ve karlı yollara düştüm."