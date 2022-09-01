Petrol
94.01
-1.70%
Euro
18.2852
-0.06%
Dolar
18.2032
0.10%
Altın
998.84
-0.19%
Borsa
3164
0.00%
Bitcoin
365.524
-1.23%
BTXN Coin
4.18
-1.87%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Kemal Varol'dan merhaba ve hoşça kal arasında bir roman: Babamın Bağlaması

    Âşıklar Bayramı’nın ikinci perdesi Babamın Bağlaması'yla açılıyor Ödüllü yazar Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan Aşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması ile yeniden okurlarıyla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Varol'dan merhaba ve hoşça kal arasında bir roman: Babamın Bağlaması

    Yirmi beş yıl sonra bir gece yarısı kapısını çalıp ona üç günlük bir yolculuk ve ömürlük sorular bırakan Heves Ali’yi âşıkların bayramına yetiştiren Yusuf, arabasının bagajında babasının eski bavulu, ön koltuğunda üç telli bağlaması ve port bagajında tabutuyla bu kez toprağına, evine, kendine doğru yol alıyor...

    Babamın Bağlaması’yla Âşıklar Bayramı’nın ikinci perdesi açılıyor, Yusuf o derin kuyudan çıkıyor: Upuzun bir yolda, geçmişin sırlarıyla, geleceğin belirsizliğiyle ve hevesinden arta kalanlarla yüzleşen Yusuf, aşka, ayrılığa, ölüme ve yalnızlığa yakılmış yepyeni bir türküye kulak veriyor.

    Kemal Varol dan merhaba ve hoşça kal arasında bir roman: Babamın Bağlaması #1

    Sayfa: 212

    Ödüllü yazar

    Cevdet Kudret Roman Ödülü, Attilâ İlhan Roman Ödülü, Fransa-Türkiye Edebiyat Ödülü ve Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Âşıklar Bayramı’nın devamı olan Babamın Bağlaması’nda, merhaba ile hoşça kal arasındaki derin vadide yankılananlarla yine akıllardan çıkmayacak bir yolculuğa çağırıyor.

    Kemal Varol dan merhaba ve hoşça kal arasında bir roman: Babamın Bağlaması #2

    Kitaptan...

    "Beni bir ömür sekiz köşeli şapkasının gözünde taşıyan babamıbaşımın üstünde taşımak için yeniden uzun ve karlı yollara düştüm."


    İlginizi Çekebilir

    Karabük'te kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
    İç Haber

    Karabük'te kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

    Fed'den yeni faiz artırımı sinyali
    Ekonomi

    Fed'den yeni faiz artırımı sinyali

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir