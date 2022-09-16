Petrol
91.4
0.59%
Euro
18.2688
0.02%
Dolar
18.2685
0.02%
Altın
975.05
-0.30%
Borsa
3363
0.00%
Bitcoin
365.474
-2.14%
BTXN Coin
7.00
11.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Kırsalda yaşayan İrlandalıların yaşantısını hicveden roman: Fakirlik Edebiyatı

    Flann O’Brien’ın Myles na gCopaleen mahlasıyla yazdığı Fakirlik Edebiyatı romanı, yazarın hiciv dolu eseridir.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırsalda yaşayan İrlandalıların yaşantısını hicveden roman: Fakirlik Edebiyatı

    Fakirlik Edebiyatı, Flann O’Brien’ın Myles na gCopaleen mahlasıyla 1941 yılında İrlandaca kaleme aldığı, kırsaldaki İrlandalıların yaşantısını hicvettiği ve  yıllarca daha bilindik eserlerinin gölgesinde kalsa da yazarın mizah duygusunun hiç eksik olmadığı bir roman.

    Açlık ve sefalat

    Kitap, İrlanda’nın batısında, insanların yalnızca patatesle beslendiği ve evlerini domuzlarla paylaştığı Corkadoragha adında hayali bir köyde, hiç durmayan sağanak altındaki açlık ve sefaleti anlatır.

    Kırsalda yaşayan İrlandalıların yaşantısını hicveden roman: Fakirlik Edebiyatı #1

    Sayfa: 100

    "Gerçek İrlandalıların kaderi"

    Kitabın kahramanı Bonaparte O’Coonassa, dedesinin kendisine yol göstermesiyle hayata atılır. Daha küçük bir çocukken, “Gerçek İrlandalıların kaderi" (kitapların söylediğine göre) her daim böyle olmuştur; yol boyunca doğuya ilerlerken vadinin kıyısında, küçük, kireç beyazı bir evde yaşamak da bu dünyada benim için güzel şeylerin olamayacağının

    doğduğumda bana sunulan kanıtıydı,” diyen O’Coonassa, İrlandalıların kaderinden kaçabilecek midir yoksa ona boyun mu eğecektir?


    Bursa'da eşiyle tartıştı, kayınbiraderi tarafından öldürüldü
    3. Sayfa

    Bursa'da eşiyle tartıştı, kayınbiraderi tarafından öldürüldü

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Roger Federer emekli oluyor
    Tenis

    Roger Federer emekli oluyor

    Görüş Bildir