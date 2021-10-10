Kısa Klasikler'de bu ay: Toparlak ve Kara Keşiş

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

İki yeni klasik daha okurların beğenisine sunuldu. İki kitaba göz atalım...

Toparlak

Ancak Maupassant'ın hayal gücünün bir araya getirebileceği bir grup yolcunun portresi. Sıradan hayatlardan sıra dışı öyküler çıkaran Maupassant her sınıftan karakteri bir araya getirerek dönemin Fransız toplumunu mercek altına alıyor.

Toparlak, iki rahibe, bir aristokrat, bir tüccar, bir burjuva çift, bir demokrat ve bir fahişenin aynı arabada seyahat ettiği karlı bir yolculuğun hikâyesi. Maupassant'ın Fransa halkının yaşantısına, ikiyüzlülüğüne ironiyle yaklaştığı bu öykü, yazarın külliyatında ayrı bir öneme sahip.

FRANDA-PRUSYA SAVAŞI

Fransa-Prusya Savaşı'nın sürdüğü bir kış gecesi yola çıkan bu küçük topluluğun doluştuğu araba saatlerce karda gömülü kalınca, fahişe Elisabeth Rousset, piknik sepetindeki birbirinden lezzetli atıştırmalıkları ve şarabı yol arkadaşlarıyla paylaşmaya karar verir. Ancak bu fedakârlığının karşılığını pek de beklediği gibi alamaz.

Sayfa: 56

Kara Kesiş

Çehov'un deliliği dâhilikten ayıran ince çizgiyi aşan bir adamın hikâyesini anlattığı öyküsü, Tolstoy'un da övgüsünü kazanmış en önemli eserlerinden biridir. Çoğunlukla bir edebiyatçı olarak tanınsa da, Çehov aynı zamanda başarılı bir hekimdir. Tedavi ve ilaçların, hastalığın her zaman yegâne çözümü olmayabileceğini vurgulayan Kara Keşiş, Çehov külliyatında özel bir yere sahiptir.

Sayfa: 56

SÖYLENENİN AKSİNE...

Müstakbel felsefe profesörü Andrey Kovrin, deha sandığının aslında bir akıl hastalığı olabileceği ihtimalini sorgulamaya başlayınca, yaşamı halüsinasyonlarla dolu bir kâbusa dönüşür. Sadece kendisine görünen siyahlar içindeki keşiş sureti, onu anlayan tek kişidir artık.

Belki de söylenenin aksine bir akıl hastası değil, insanlığa büyük faydaları dokunacak bir felsefe dehasıdır… Çöküşünün sonlarına doğru nerede hata yaptığını sorgulayan Kovrin için, yazgısını değiştirecek zaman kalmamıştır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com