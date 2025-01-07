Kısmet ve Niyet kitabıyla şans ve irade üzerinden insan hikayeleri

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Kısmet, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız, çoğu zaman kişisel gücümüzün ötesinde bir duruma, bir imkâna ya da olanaksızlığa işaret eder.

Çoğu zaman kısmet böyleymiş der geçeriz. Bu temel kavram şimdiye kadar astrolojide de yeteri kadar açık şekilde ele alınmamıştır. Halbuki hepimiz kısmetimizle doğarız.

İyi ya da kötü, kimi zaman bu bireysel cesaretimizden, ailemizden, ilişkilerimizden ya da çok farklı bir nedenden kaynaklanıyor olabilir. R. Hakan Kırkoğlu, Kısmet ve Niyet kitabında, sadece bize özel kısmeti ele almakla kalmıyor, aynı zamanda onun tamamlayıcısı sayılan niyet’i de açığa çıkarıyor.

Hayat, önümüze çıkan imkânlar ve olasılıklarla kendi irademizin, seçimlerimizin ve bizi motive eden gelişmelerin kesişim noktasında gerçekleşiyor. Bu kitapta hem kısmet ve niyetimizin astrolojik açıklamasını hem de arkasında yatan tarihi düşünce biçimlerini bulacaksınız.

HAYAT HİKAYELERİ...

Sizin kısmetinizde neler var?

Niyetleriniz hangi yönde ortaya çıkıyor? Einstein’ın kısmetine mi sahipsiniz yoksa Nâzım Hikmet’inkine mi? R. Hakan Kırkoğlu, astrolojik haritamızda ortaya çıkan bu en temel unsurları araştırırken sayısız örnek inceledi ve pek çok hayat hikâyesi üzerinden anlatmaya çalıştı.

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BİRİKİM VE TECRÜBENİN ÖZGÜN BİÇİMİ

Kısmet ve Niyet hayatta şans ve iradeyi öne çıkarırken, size rehberlik edecek temel astrolojik bilgileri kısmet ve niyetimizin yıllar içinde nasıl evrildiğini de ortaya koyuyor. Bu öncü çalışma Kırkoğlu’nun astroloji pratiğinde kırk yılı aşan birikim ve tecrübesinin özgün bir sonucu olarak okurlarla buluşuyor.

Kısmet, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız, çoğu zaman kişisel gücümüzün ötesinde bir duruma, bir imkâna ya da olanaksızlığa işaret eder. Çoğu zaman kısmet böyleymiş, der geçeriz. Bu temel kavram şimdiye kadar astrolojide de yeteri kadar açık şekilde ele alınmamıştır. Halbuki hepimiz kısmetimizle doğarız. İyi ya da kötü, kimi zaman bu bireysel cesaretimizden, ailemizden, ilişkilerimizden ya da çok farklı bir nedenden kaynaklanıyor olabilir.

KISMET VE NİYET...

Bu kitapta hem kısmet ve niyetimizin astrolojik açıklamasını hem de arkasında yatan tarihi düşünce biçimlerini bulacaksınız. Sizin kısmetinizde neler var? Niyetleriniz hangi yönde ortaya çıkıyor? Einstein’ın kısmetine mi sahipsiniz yoksa Nâzım Hikmet’inkine mi? R. Hakan Kırkoğlu astrolojik haritamızda ortaya çıkan bu en temel unsurları araştırırken sayısız örnek inceledi ve pek çok hayat hikâyesi üzerinden anlatmaya çalıştı.