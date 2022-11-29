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    Kitap okumayı teşvik etmek için yeni okuma sloganı: Ekranı kapat, kitabı aç

    Son yıllarda telefonla olan ilişkimiz eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Kitap okumak için yeni bir slogan geliştirildi: Ekranı kapat, kitabı aç...
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:37
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    Kitap okumayı teşvik etmek için yeni okuma sloganı: Ekranı kapat, kitabı aç

    Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte pek çok alışkanlığımız da değişti. Özellikle kitap okumaya ayırdığımız zaman ne yazık ki istenilen seviyede değil.

    Daha çok telefon, sosyal medya ve televizyon izleyerek geçirilen zaman zarfında kitap okumaya pek vakit kalmıyor.

    Aile Saati projesi, teknolojinin bilinçli kullanımı için ailelerde ve çocuklarda farkındalık oluşturmayı ve gün içinde en az bir saat ekransız ailecek vakit geçirilmesini amaçlıyor

    Bunun için hem yayınevlerinin reklamlarında hem de bazı sosyal medya mecralarında yeni bir slogan geliştirildi:

    "Ekranı kapat, kitabı aç..."

    Okumaya teşvik etmek

    Bu sloganın, kitap okumaya zaman ayırmayan kimseler için teşvik edici nitelikle olduğunu söyleyebiliriz Nitekim telefonla geçirilen zamandan sonra insanda kitap okumaya da zaman ayrılır düşüncesi hakim oluyor.

    Kitap okumayı teşvik etmek için yeni okuma sloganı: Ekranı kapat, kitabı aç #1

    Düzenli okumanın faydası

    Düzenli kitap okumayan okurlar okuduğu kitaptan da zamanla sıkılırlar. Birkaç gün ara verdiklerinde bir daha kitabı ellerine alıp okumak istemezler.

    Bunun önüne geçmek için yapmanız gereken tek şey, düzenli kitap okumaktır. Çünkü her gün düzenli kitap okuyan birisi kısa sürede kitabı bitirebiliyor.

    Bir diğer nokta ise, kitap okurken sıkılmak... Buna asla izin vermeyin ve sıkıldığınızı anladığınız anda pes etmeyin ve okumaya devam edin. Bu sizi kitaba ve okumaya daha çok bağlayacaktır.


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