Kitap okuyanlar daha uzun yaşıyor

Yapılan bir araştırmaya göre kitap okuyanlar, okumayanlara göre daha uzun hayatta kalıyorlar.

3 bin 635 kişiyle yapılan araştırmada, haftada üç buçuk saatten az kitap okuyanlar, daha çok okuyanlara göre daha az yaşıyor. Kitap okuyanların ömrü ise, hiç okumayanlara göre iki yıl daha uzun.

Yale Üniversitesi öğretim üyesi Becca R. Levy’ye göre, "Günde en az yarım saat kitap okuyanlar, okumayanlara göre yaşam süresi bakımından önemli bir avantaja sahip." Araştırmada bunun sebebinin ne olduğu ise belirtilmedi.

KİTABIN ÖNEMİ

Daha önce de bazı araştırmalar okumanın ekonomik refahtan ruh sağlığına kadar farklı alanlarda bireylerin hayatını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştu.