Kitaplarını okurların ayağına götüren gezgin yazar, 78 ili gezdi

Karavana dönüştürüp kitaplarla doldurduğu minibüsüne "Yort Savul Akademisi" adını veren Doç. Dr. Hasan Aktaş, okurları kitaplarıyla buluşturmak için Türkiye'de 78 ili gezdi.

Bayburt Üniversitesi Toplum Bilimleri Fakültesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi ve yazar Doç. Dr. Hasan Aktaş, bugüne kadar yayınladığı 60 kitabını okurlarla buluşturmak için karavana dönüştürdüğü minibüsüyle kilometrelerce yol katediyor.

Yaklaşık 4 yıl önce satın aldığı ve karavana dönüştürüp kitaplarını yüklediği aracına "Yort Savul Akademisi" adını veren Aktaş, eşiyle gittiği Türkiye'nin birçok bölgesinde otel yerine aracında uyumayı tercih ediyor.

Bugüne kadar 78 il gezen Aktaş, bu yıl yaz mevsiminde 6 bin kilometre yol katetti. Aktaş, ilçe ve köylerde stant açarak insanların kitaplarına daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Son olarak karavanıyla Bayburt'un Demirözü ilçesine gelip sergi açan Aktaş, ziyaretçilerle kültür, sanat, tarih ve edebiyat sohbeti yaparak kitaplarını imzaladı.

60 kitap yazdı

Şiir ve roman başta olmak üzere birçok dalda yayınlanmış 60 kitabı bulunan Doç. Dr. Hasan Aktaş, kitaplarla macerasının ilkokul birinci sınıfta başladığını ve o günden beri devam ettiğini söyledi.

İlk kitabını lise yıllarında yazdığını belirten Aktaş, "İnsanlara kitabı yazarıyla birlikte ulaştırmanın bir yolu olmalı" diye düşündüğünü ve en iyi yolun karavan olacağına karar verdiğini anlattı.

"İnsanları kitapla buluşturmak için buralardayım"

Aktaş;" İnsanları kitaplarla buluşturmak için, daha doğrusu insanların kitapla dost olabilmesi için biz buralardayız. İnsanlar pazarda, sokakta sadece domates, patlıcan görmesin, kitap görsün. Kitabın ilgilenilecek, para verilecek, hayatımızda yer alabilecek bir meta olduğunu fark etsinler. Bunun için yollardayız. Bir insanın kitaba ulaşması kadar beni bahtiyar eden başka bir şey yok." dedi.





"Her yerde sergi açtım"

Aktaş, tüm Türkiye'de sergi açtığını belirterek, "Kop Dağı'nda, Zigana'da, Erciyes'te dahi sergi açtım. Yine Kapadokya'da peribacalarının yanında sergi açtım." dedi.

Vatandaşların kitaba olan ilgisi

AA'da yer alan habere göre; karavanda kendi kitapları ile eşinin 2 hikaye kitabının bulunduğunu anlatan Aktaş, her kesimden vatandaşın kitapları merak ettiğini ve incelediklerini dile getirdi.