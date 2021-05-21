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    Kitapseverlerin Tsundoku hastalığı

    Tsundoku hastalığı gereğinden fazla kitap biriktiren kişilere denir. Bu insanlar elindeki kitap bitmeden yeni kitap alırlar. Ama nihayetinde hepsine zaman ayırırlar.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 15:24
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    Kitapseverlerin Tsundoku hastalığı

    Tsundoku hastalığı, kişinin okuyabileceğinden fazla sayıda kitap satın alarak evde biriktirmesi ile karakterize bir tür istifleme bozukluğudur. Tsundoku, Japonca kökenlidir.

    Tsundoku, hiç okunmayan kitapların biriktirilmesidir. Tsundoku hastalığı olan bireyler okumak için kitap satın alıp, aldığı kitapları okumaz ve daha sonra evinde yerlerde, raflarda ve çeşitli mobilyalarda depolar.

    Sıklıkla tsundoku ile karıştırılan bibliomania ise obsesif kompulsif bozuklukta görülebilen zihinsel bir belirtidir.

    KİTAP SAHİBİ OLMA İSTEĞİ

    Hastaların kitap sahibi olmak için güçlü bir istekleri vardır. Bu kişiler kitapları satın almadan, hatta bazıları çalmadan rahat edemez ve kendilerini mutsuz hissederler.

    Kitapseverlerin Tsundoku hastalığı #1

    OKUNMAK İÇİN ALIRLAR

    Finansal ya da ailevi sorunlara rağmen, evde bunları koyacak yer sıkıntısı olsa bile kitap satın almaya devam ederler.

    Ancak, bibliomania ile tsundoku arasında bağlantı kurmak, aralarında büyük bir fark olduğu için yanlıştır. Çünkü tsundoku hastalığında kişi kitapları okumak için alır. Bunları vakit bulamama ya da erteleme gibi nedenlerle bir türlü okuyamaz.

    SİZ DE ÖYLE MİSİNİZ?

    Sizlerde de bu hastalık varsa şimdiden geçmiş olsun.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

     

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