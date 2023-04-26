Kitaptaki güçlü karakterler hafızada daha çok yer ediniyor Okuduğumuz kitaplarda yer alan karakterlerin insan hafızasında daha çok yer edindiği bilinen bir gerçek. Kitapta öne çıkan ana karakterin okurların hafızasında kolay unutulmuyor.

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İzlediğimiz bir film ya da diziyi, veya bir kitabı okurken üzerinde geçen zaman dilimine göre hatırlamamız da farklılık gösteriyor. Bir sayfada gördükleri yazıları ya da ekranda gördükleri yüzleri hatırlama gibi konularda çok daha becerili olabilirken, kimilerinin de tarihleri hatırlama ya da yer-yön hatırlama gibi becerilerinin daha gelişmiş olabileceğini söylüyor.

Burada öne çıkan ve en önemli unsur ise dikkat meselesi. Yapılan araştırmalara göre kitap okurken verilen dikkat sayesinde hem kitabın konusunu unutmuyorsunuz hem de kitaptaki ana karakteri...

Kitap okurken dikkat meselesi

Kitap okurken başka şeylerle ilgilenmek okuru kitaptan uzaklaştırıyor. Öte yandan konusu ve kurgusu sağlam olan edebi eserlerin insan hafızındaki yeriyle eş değerdir. Örneğin; klasik bir eseri ele alalım ve bu eser de Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanı olsun.

Güçlü roman, güçlü karakter

Romanın ana karakteri olan Rakolnikov'u kitabı okuyanlardan hangisi unutabildi? Çünkü roman yazarın derin ruhsal birikimleriyle ele aldığı ve güçlü karakterlerle örülü bir eser olması hasebiyle kitapseverler tarafından çok sevildi.

Not almanın önemi

"Karakterleri unutuyorum" diyen okurlara tavsiyemiz bütün dikkatlerini kitaba vermeleri yönündedir. Eğer karakterleri hatırlamakta zorluk çekiyorsanız not alın.