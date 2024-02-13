Komplo teorilerine inanmamızın ardında yatan gerçekleri anlatan kitap Yazarlar Sinan Alper ve Onurcan Yılmaz'ın ortaklaşa kaleme aldıkları Komplo Teorilerine Neden İnanırız? kitabı oldukça ilgi çekici. İnsanların inanmayı sevdiği ve hakkında türlü konuşmalar yaptığı komplo teorilerine dair gerçekler bu kitapta.

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Komplo Teorilerine Neden İnanırız? kitabı, objektif ve bilimsel bir biçimde komplo teorilerini ve insanların neden komplo teorilerine inanmak istediğini araştırıyor. Komplo teorilerini, bir grubun gizli ve kötücül amaçlarla çeşitli eylemler yürüttüğüne dair kanıta dayalı olmayan inançlar olarak tanımladıktan sonra bilimsel teorilerle olan farkını açıklıyor.

Ardından insanların örüntü tanıma eğilimini ve bunun insan evriminin bir parçası olduğunu anlatıyor.

Sonraki bölümlerde de kitap; komplo teorilerinin faydalarını, gerçek olduğu ortaya çıkan komplo teorilerini, uydurma komplo teorilerini, komplo teorilerinin zararlarını, komplo inançlarını artıran toplumsal faktörleri, kimlerin komplo teorilerine inanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve komplo teorileriyle nasıl mücadele edilebileceğini inceliyor.

Rehber kitap

Belirli bir komplo teorisinin detaylarına girmeden, her türlü komplo teorisinin nedenlerinin ve sonuçlarının nasıl değerlendirileceği üzerine bir rehber kitap.

Sayfa: 208

İnsan ruhunun derinlikleri

Sinan Alper ve Onurcan Yılmaz, komplo teorileri hakkında merak edilen tüm sorulara bu kitapta yanıt veriyorlar. Komplo teorilerine inanmamızın ardında yatan gerçekleri öğrendiğinizde insan psikolojisinin dinamiklerini çok daha farklı değerlendireceksiniz.

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