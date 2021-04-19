Korku edebiyatının enemli eseri Frankenstein yıllara meydan okuyor

Korku romanlarının öncü ismi İngiliz Mary Shelley’nin Frankenstein eseri bu alanda yazılmış en önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Kitap günümüzde hala kitapseverlerin ilgi odağı.

Bilinen en eski bilim kurgu ve korku romanlarından biri olan romanda Dr. Frankenstein bilimin ona sunduklarıyla önce lider sonra yaratıcı rolüne bürünerek ölümsüzlüğü elde etmenin kör arzusuyla çalışmalar yapmaktadır.

Yaratıcılığın mükemml elliğine doğru ulaşmaya çabalarken aslında nasıl trajik bir yolda ilerlediğini fark etmeyen sıra dışı zekâlı bir doktorun çevresine, yarattığına ve kendisine verdiği zararı görebilecek mi, uğraşı içinde kendisini bulur.

18. yüzyılda kaleme alınan, gotik edebiyatın ve korku türünün gözde örneklerinden birisi olan Frankenstein, sadece bir yarattığın bilim kurgusal hikâyesini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda eleştirel bir dile sahip felsefi metin olarak da okunabilir.

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İLHAM KAYNAĞI OLDU

1818 yılında yayımlanan roman, daha sonra korku ve gerilim alanlarında kitap yazmak isteyen başka yazarlara da ilham verdi.

Mary Godwin Shelley, 1797’de Londra Somerstown’da doğdu. Annesi filozof yazar Mary Wollstonecraft ve babası gazeteci yazar William Godwin, dönemin aktif üretimlerde bulunan çağdaşlarındandı.

ACI DOLU BİR YAŞAM

Annesi, Mary henüz iki haftalık bile değilken hayatını kaybetti. Mary, eğitiminin büyük kısmını evde tamamladı. İngilizce, Latince, Fransızca, İtalyanca ve Yunanca öğrendi.

Çocukluğu ve gençliği boyunca sürekli kitap okuyarak kendini geliştiren Mary; tarih, edebiyat ve İncil üzerine yoğunlaştı. Bebekliğinde tanıştığı ölüm, sık sık karşısına çıktı.

KARANLIK BİR DÜNYA VE ROMAN YAZIMI

Doğurduğu çocuklardan sadece bir tanesi hayatta kaldığı gibi, hem kardeşinin intiharı, hem de çevresinde yaşanan ölümlü vakalar, Mary’i depresyona sürükledi.

Kocasının başka kadınlarla vakit geçirmesi Mary’i karanlık dünyaya boğdu. Bunun üzerine Mary roman yazmaya ağırlık verdi.

GOTİK VE BİLİM KURGU

Gotik korku ile bilim kurgunun iç içe geçişi olarak kabul edilen Frankenstein'nin yazarı hastalıklar, günlük hayatını sekteye uğratan şiddetli baş ağrılarıyla geçen acı dolu yıllardan sonra 1 Şubat 1851’de 53 yaşındayken beyin tümöründen yaşamını yitirdi.

Frankenstein, yaklaşık iki asırdır, dünya edebiyatını etkilemeye devam ediyor.

ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ

Romanın ana kahramanı Viktor Frankenstein, insan yaratarak ölümsüzlük duygusu peşinde olan biridir.

İnsanoğlunun ölümsüzlük teması üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Victor, somut bir örnek oluşturmanın çabasındadır. Gerçeküstücülük bağlamında da ele almamız gereken Frankenstein, belli metaforlar üzerinde inşa edilmiş.

Viktor’un çalışmaları kısa sürede inanılması güç biçimde sonuç verir. Topladığı bütün ceset parçalarında yaklaşık iki metre boyunda bir insan yaratır.

Yaratılan yaratık o kadar gerçekçidir ki, Viktor Frankenstein zamanla kendi hayat verdiği insandan korkmaya başlar, ondan uzaklaşır.

VAROLUŞ VE YARATILIŞ FELSEFESİ

Varoluş ve yaratılış felsefesini yoğun olarak işleyen roman, insan benliğinin ve yaşamın sorgulayıcı bir örneğidir.

Ölümsüzlük iksiri yaratmak isteyen bilim insanının elde ettiği bilimsel veriler ve ortaya çıkan şaşırtıcı hakikatin yarattığı olağanüstü bir metin.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com