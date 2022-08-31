Louisa May Alcott'den dört kızın susmayan kahkahaları: Kız Kardeşler

Kız Kardeşler, Alcott'un büyük başarı elde eden ve çok sevilen Küçük Kadınlar romanının ilk dört bölümünden oluşuyor.

Alcott'un Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ikinci yarısında yazdığı büyük eseri Küçük Kadınlar'dan derlenen Kız Kardeşler, savaş nedeniyle maddi sıkıntılara düşen ve savaşa katılan babalarından ayrı kalan March ailesi kızlarının dünyasına konuk eder okuru.

Eser aynı zamanda üç kız kardeşiyle geçim zorlukları içinde büyüyen Alcott'un yaşamından da izler taşır. Güzel ve becerikli Meg, kimi zaman asabi ancak sevgi dolu Jo, yumuşak ve şefkatli Beth ve şımartılan en küçük kardeş Amy çocukluktan kadınlığa adım atarlarken değişmeyen tek şey birbirlerine duydukları bağlılık ve sevgi olur.

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Dört kızın susmayan kahkahaları

Yoksulluk, kalp kırıklıkları, cinsiyet bunalımları, hastalıklar ve ayrılıklar yaşansa da ailenin evinde değişmeyen tek şey dört kızın susmayan kahkahalarıdır.